Salario Familiar | ¿SUAF cobra con aumento en enero 2024?

Hace pocos días, el Gobierno Nacional confirmó que se duplica la AUH y aumenta la Tarjeta Alimentar en enero. Así lo indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego lo reafirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, como parte de las primeras medidas económicas de la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, hay otros grupos de ANSES que esperan el acompañamiento del Estado y tienen dudas sobre cuánto cobrarán desde enero. Uno de ellos es el salario familiar o Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para trabajadores, la cual muchas veces se confunde con la asignación universal.

En esta nota explicamos qué se sabe sobre aumentos o refuerzos para SUAF, cuánto se cobraría en enero y más detalles a tener en cuenta.

¿Hay aumento para SUAF en enero?

Por ahora, desde el Ejecutivo solo aseguraron que se duplica la AUH, pero no mencionaron al resto de las asignaciones de ANSES y tampoco anunciaron bonos. Este mes, SUAF sí cobró con el 20,87% de aumento por Ley de Movilidad, que estaba destinado a todos los beneficiarios del organismo.

Sin embargo, la nueva gestión afirmó que eliminará dicha ley y empezará a establecer los aumentos por decreto, aunque como primera medida buscó reforzar sectores vulnerables. De ahí la suba para el salario universal y la Tarjeta Alimentar.

De todas formas, no quiere decir que SUAF no vaya a tener novedades, pero habrá que esperar para conocer nuevas medidas y anuncios del gobierno. Si no hay confirmación antes de fin de año, en enero se esperan los mismo montos.

¿Cuánto se cobra en enero 2024?

Como aún no hay anuncios para la liquidación SUAF, solo se pueden recordar los montos actuales que recibe cada titular de acuerdo a los ingresos de su grupo familiar. Cabe recordar que puede bajar de tramo si se superan los topes vigentes -que también aumentaron- y a su vez, se incrementa según la cantidad de hijos a cargo.

Los montos de SUAF son:

Tramo 1 > $20.661 por hijo o $67.279 por discapacidad

Tramo 2 > $13.934 por hijo o $47.594 por discapacidad

Tramo 3 > $8426 por hijo o $30.036 por discapacidad

Tramo 4 > $4344 por hijo

Toda esta información y las fechas de cobro de diciembre, que se extienden hasta este viernes 22, se pueden consultar en Mi ANSES. Próximamente se darán a conocer los días de pago de enero, pero todavía se desarrolla el calendario de ANSES para este mes.

¿Qué es SUAF y quiénes lo cobran?

Se trata del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y está destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores que cobren a través de una ART, trabajadores de temporada y rurales, personas que cobran el Fondo de Desempleo, jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas (PNC) y la pensión para veteranos de guerra.

En todos los casos cobrarán la asignación por cada hijo menor de 18 años, excepto al ser por discapacidad que no tiene límite de edad. Además, todos los datos tienen que estar acreditados y actualizados en ANSES y no se deben superar los topes de ingresos individuales y grupales (se consideran los ingresos brutos de uno o dos progenitores a cargo).

El monto también varía según la zona de residencia, pero en todos los casos se paga por mes y se recibe el total porque no tiene retenciones, a diferencia de la AUH.