Si los niños mojan la cama de noche, casi seguro no es una patología

Los niños que mojan la cama hasta los seis años frecuentemente no comunican con su comportamiento sobre la existencia de algún tipo de patología, según Cristian Sager, médico urólogo pediatra del Hospital Garraham de Buenos Aires.

El profesional de la salud argentino, explicó en el noticiero en vivo El Interactivo -que se emite de lunes a viernes por las redes sociales de El Ciudadano News-: "Es una condición bastante frecuente que reciben principalmente los pediatras y los plazos que requieren un poco más de estudios comienzan las derivaciones a especialistas, urólogos, pediatras. Pero es una consulta dentro de la pediatría y se le recalca al papá que no se trata de una enfermedad".

"Es importante decir que es una condición que se tiene que ver. Hablamos de la enuresis monosintomática. Solo mojar la cama de noche es una condición que tarde o temprano va a resolver de forma espontánea y la pregunta del millón es cuándo se va a resolver y eso no lo podemos saber, en cada niño es particular.

Porque cada chico, cada organismo, tiene su reloj biológico y ahí es donde interviene la parte médica en hacer que mientras dure esta condición aminorar el síntoma y darle un abordaje en tratamiento específico para ese paciente", explicó.

Según el especialista médico, "porque hay algunos casos que se pueden resolver en la preadolescencia, incluso en la adolescencia que son los menos, pero no sabemos frente a un chico que va a consulta a los 5 años cuando va a resolver de forma espontánea y eso por suerte en los últimos años problemas de comunicación".

"Es una condición que va a tener una resolución espontánea, tarde o temprano, pero nuestro dilema es saber en qué momento va a suceder en cada chico, no será en el mismo periodo y antes se decía que había que esperar a que tenga una resolución espontánea", consideró.

El cerebro de los niños no ha aprendido a responder a la señal de que la vejiga está llena.

Y añadió: "El esperar puede llegar a la preadolescencia con chicos grandes, en donde lo social tiene mucha carga en los niños que es muy importante que la desarrollen. Entonces hoy tenemos acceso y se evalúa a esos chicos más allá de los 5 años y se le da una terapéutica y un abordaje específico para que no estén esperando en qué momento indefinido pueda suceder de forma espontánea".

"Si el síntoma es solo nocturno, se habla de enuresis monosintomática, si es el único síntoma no se habla de una patología, es una condición, por lo tanto, queda entendido como que va a resolver de manera espontánea, no estamos hablando de una patología o de una enfermedad específica, eso ocurre la mayoría de las veces, se aclara eso a los padres y, por lo tanto, se dice que es una condición no una patología", dijo.

Sin embargo, admitió: "Ahora, puede suceder que haya chicos, son los menos, pero que tengan asociado otras condiciones que sean durante el día, entonces ya no sería una, no hablaríamos de enuresis como único síntoma de cama mojada en la noche sino de otra condición que hay que investigar como incontinencia de orina durante el día, infecciones urinarias. Esas son patologías que merecen otro abordaje y hay que investigarlo.

"La consulta a eso, a descartar todo lo que pueda ser enfermedad de la vía urinaria y una vez que estamos seguros de esta situación nos vamos a enfocar directamente con el síntoma nocturno".

"Un niño que está con enuresis a edad en la cual debería tener control pleno de los esfínteres y estamos entrando ahora por ejemplo al invierno, y los padres dicen le queremos quitar el protector o el pañal de noche, a eso les digo que no pasa nada si se espera a que pase el invierno".

El invierno no le va a resolver el problema de la enuresis, pero va a amortiguar un poco el que esté empapado gran parte de la noche. Mientras nosotros vamos trabajando en cómo abordarlo mejor, reducir los líquidos, el consumo de sal, sodio y azúcar durante la noche", manifestó.