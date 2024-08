Misiones: "La sociedad, el gobierno provincial y la Justicia están abocados a encontrar a Kiczka"

La alerta ya roza el nivel internacional. Interpol emitió una alerta roja para tratar de encontrar el paradero de Germán Kiczka, el diputado de la provincia de Misiones, a quien le encontraron imágenes de abuso sexual infantil.

La búsqueda alcanzó a Paraguay y Brasil, ya que se tiene conocimiento de que, luego de escapar, se hospedó en un hotel de Iguazú, muy cerca de la Triple Frontera. De hecho, la agencia internacional de seguridad considera que el legislador podría haber salido del país por un paso ilegal.

Ante tal situación, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se puso en contacto con Alberto Arrúa, diputado nacional por Misiones, desde el espacio Innovación Federal.

"El tema de la trata no es algo que esté presente en la cabeza del misionero, ya que somos una población muy tranquila, de laburantes. Pero desde el gobierno provincial, desde la sociedad, y desde la misma Justicia, nos hemos abocado para identificar el paradero de esta persona", comenzó relatando.

Alberto Arrúa - Diputado nacional

"Yo no lo conocía desde la militancia. Me enteré después de que Kiczka era apoderado de una de las empresas de la familia Puerta. Ellos son una familia de políticos, hay que recordar que Ramón Puerta fue gobernador de Misiones, y su hijo es diputado provincial por el partido Activar, que llevó como primer candidato a Kiczka, quien no venía de la militancia, sino que era hombre de confianza de ellos. El arco político no lo conocía, más allá de que éramos de espacios distintos", explica Arrúa.

"Nos hemos abocado para identificar el paradero de Germán Kiczka" (Alberto Arrúa)

"Nos llama la atención el caso de Pedro Puerta. Fue su compañero de fórmula, tenían un programa de radio, ambos vivían en Apóstoles (a 80 kilómetros de Posadas, y a 5 kilómetros del límite con Corrientes). Esa ciudad tiene apenas 50 mil habitantes, todos se conocen con todos, y llama la atención que Pedro diga ahora que no sabía dónde quedaba la casa de Kiczka. Es algo incoherente, algo raro. Y ni hablar del video que salió a la luz hace poco", adelanta el legislador misionero.

El pedido internacional para averiguar el paradero de Germán Kiczka

En el material al que hace referencia Arrúa aparece Germán Kiczka junto al citado Pedro Puerta. Relatan algo acerca de unas hierbas que se le colocan al mate, y que, según ellos, tienen el poder de que una persona acceda a tener relaciones sexuales. "Puede ser una mujer, un varón, un gurí, o lo que tengan ganas en ese momento", se lo escucha decir. Arrúa menciona que dichas palabras "son de un diputado provincial que sigue en su cargo, y que acompañó a Kiczka en la fórmula.

"Yo creo que hay un segmento de la política que, evidentemente, está vinculada al tráfico de personas, a los abusos, al acopio de material sexual con menores. Y muchos están vinculados con lo que nos pasó con el caso de Loan. Si se profundiza la investigación, van a aparecer muchos que siempre estuvieron en ese círculo", argumenta el diputado de Misiones.

Cómo se conoció el caso Kiczka

El caso de Germán Kiczka salió a la luz a través de una denuncia que hizo la fundación Guardianes de la Infancia, de Estados Unidos, que envió un pedido de investigación a la justicia argentina sobre una red.

"Hace unos dos meses -relata Arrúa- se hicieron 20 allanamientos en distintos lugares de la Argentina, y uno de esos lugares fue Apóstoles. Fueron a la casa del padre de los hermanos Kiczka, y ahí encontraron archivos de pornografía infantil, zoofilia y demás videos y fotos", comenta.

Momento en que la Justicia ingresa a la casa del legislador Germán Kiczka

"Ahí estaban involucrados los hermanos Kiczka, y también el padre de ellos. Pasaron 15 o 20 días, se hace el allanamiento en la casa del diputado, y se llevan celulares y computadoras. Dos días después de investigar eso, aparecen cientos de archivos con pedofilia, zoofilia y pornografía infantil. Es ahí cuando piden la captura del diputado", detalla Alberto Arrúa.

Video: gentileza La Nación +