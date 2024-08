Fuerte repudio a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, se presentó en la Cámara de Diputados y dio detalles de los fundamentos que impulsaron el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

El funcionario, durante la convocatoria de la Comisión de Mujeres y Diversidades, enumeró una serie de críticas hacia el organismo: "Hubo hipocresía del género, cinismo y omisiones identificables"; "se trató de un garrote ideológico para captar sectores de clase media"; "fue una gran estafa, despilfarros, pérdidas y mentiras"; "los programas eran inútiles y las víctimas no eran acompañadas"; y dijo que las trabajadoras ejercían sus funciones de modo virtual.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, Viviana Caminos, presidenta de la Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT), se sinceró: "Me siento en Irán, siento que pronto nos van a decir que no podemos hablar en público. El mundo avanzó después de miles y miles de años y recién hace dos siglos o menos que las mujeres dejamos de ser seres sin alma, niñas sin derechos para empezar a tenerlos".

Y aseveró: "Es un espanto la vulnerabilidad en la que quedan ahora personas que ya de por sí eran vulnerables, porque esto no solamente afecta a las mujeres, mujeres que todos los años vienen creciendo la cantidad de femicidios, hay toda una remetida en redes sociales contra las mujeres, contra el feminismo, porque lo que está en juego acá no son las políticas públicas que las necesitamos porque el estado no puede desamparar a las personas vulnerables".

—Sobre el Programa Acompañar, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tiene tan poca difusión, que se decidió recortar de seis a tres meses y durante algunos meses no se dio el pago?

—Hay desde todos lados un ataque a lo que llamo la ideología de género, entonces no sé si los periodistas no quieren hablar de eso. Hay cosas que tapan estas noticias. El tema de Alberto Fernández con su exmujer, diferentes temas que van como tapando, Loan, que es importante, pero han hecho programas de todo el día hablando del mismo tema, cuando un periodista tiene que tocar el tema y tocar también los otros temas.

"La plata del Programa Acompañar les servía para que esa persona que a lo mejor estaban sin trabajo, porque hacía changas y necesita mantener a sus hijos, pudiera escaparse, salirse de la situación de violencia en la que estaba porque era un tiempo nada más, poder acomodar un poco su vida, ser acompañada por las organizaciones y evitar que la maten", dijo.

—El ministro mencionó que los programas eran inútiles, que las víctimas no eran acompañadas, ¿las políticas que estaban anteriormente funcionaban correctamente?

—Tal vez no funcionaban correctamente, pero estaban. Lo que hay que hacer es mejorarlas, no destruirlas, si no funcionaba bien ponete un cráneo, alguien que sepa del tema, mejorá esa política y atendé a toda esta población que está sufriendo, que son niños porque cuando matan a una mujer quedan un montón de niños sin mamá y sin papá.

—Hay mujeres que intentaron hacer denuncias y nunca fueron tomadas, eso también es violencia.

—La denuncia se hace en la Comisaría de la Mujer y pasa a una fiscalía, no tienen que hacer las denuncias en las políticas públicas, hay que separar. Por ejemplo, hago una denuncia de trata o violencia de género, las denuncias donde van, directamente a las fiscalías entonces, lo que no está funcionando bien es la justicia, de la que este señor es el referente a nivel nacional porque es el ministro de Justicia y acá hay que preguntarle qué pasó con Lourdes Di Natale y de eso no habla este señor.

—En las redes sociales noto un caldo de cultivo impresionante con las mujeres, con las minorías que da escalofrío porque la realidad de las redes sociales y la vida real ya cuesta disociarlas, están cada vez más cercanas y es peligroso.

—Totalmente, hoy la comunicación pasa por ahí, como organización, que buscaba llegar a través de campañas de prevención, hoy la campaña la tenés que hacer en las redes, abrimos un TikTok, empecé a contar historias para poder llegar a otro público para que escuche, porque esto tiene que saberlo, la gente tiene que hacer prevención.

"Es peligrosísimo lo que están haciendo porque cuando creas una contra cultura de una cultura que estábamos llevando a cabo, porque no es el kirchnerismo, es el gobierno, fue Carlos Menem, los gobiernos de Raúl Alfonsín, los que vinieron después donde las mujeres empezamos a tener derechos, primero a través de las leyes y después a través de políticas públicas para atender cuestiones prioritarias, porque acá está en juicio la vida de esa persona y de sus hijos. Entonces, me parece terrible", concluyó.