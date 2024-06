"Es lamentable que el gobernador de Corrientes hable recién ahora"

A 11 días de la desaparición de Loan Peña, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló por primera vez del caso. Dijo que "es muy probable que el chico ya no se encuentre en la zona, y reconoció que la investigación dio un giro en las últimas horas, deslizando que podría tratarse de una causa de trata de personas". Pero en el ir y venir de declaraciones, sospechas, dudas, fotografías y tiempo perdido, hay algo innegable: el pequeño de 5 años no aparece.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.

Nicolás del Mastro es abogado, ex delegado del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, y actual integrante de la Fundación La Alameda. En diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano News 91.7), dijo haber escuchado las palabras del mandatario correntino.

"Pero es una pena que no haya hablado el lunes pasado. Es una irresponsabilidad que hayan pasado 200 horas, y estemos buscando un niño con conos de color, golosinas, personas con el torso desnudo en un pantano, sin contar con las herramientas correspondientes. Hay un juez en Goya que sabe mucho de abigeato (hurto de ganado), pero no sabe nada de trata", ejemplificó.

Nicolás del Mastro, abogado

"No se ha trabajado con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, no se ha trabajado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y no se han utilizado los cruces internacionales con el personal de Migraciones que despidieron.

Lamentarnos ahora es llorar sobre la leche derramada", advirtió. La situación actual parece dejar al descubierto un nuevo caso de trata, que se suma a los cerca de 99 niños desaparecidos en las mismas circunstancias de Loan. "Desde la Fundación La Alameda venimos acompañando a familiares de víctimas de personas que desaparecen, y son casi todas víctimas de trata", dice el profesional.

"La trata es una organización que se adapta a cada territorio" (Nicolás del Mastro)

"El lunes de esta semana hicimos una presentación en la justicia federal, solamente escuchando el relato de la madre de Loan, que decía que a su hijo se lo habían llevado. Difundimos los canales de denuncia, que es lo que hasta ahora no se ha hecho", explica del Mastro. "La sociedad no tiene en claro qué tipo de delito estamos enfrentando", añadió.

El trabajo de la Fundación La Alameda, en la actualidad, consiste en visualizar los problemas relacionados con la desaparición de personas. "En la lucha contra la trata no hay nadie que sobre, lo que tratamos de hacer es actualizar la información. La trata no es esa trafic blanca que se llevaba a un niño, como me enseñó mi abuela. La trata es un delito complejo que tiene una logística, es una organización que se adapta a cada territorio, a cada geografía, e incluso a la virtualidad", comenta el abogado.

"Lamentarnos ahora es llorar sobre la leche derramada" (Nicolás del Mastro)

"Y todo aumenta cuando hablo de una provincia limítrofe, como Corrientes", expresa. "Una provincia que nunca trabajó en la prevención de este delito. Cuando estuvimos en el comité de lucha contra la trata vimos que es una provincia que no mandaba a sus funcionarios a trabajar.

Ya nos pasó en San Luis, una provincia que retuvo la causa en la justicia ordinaria con el caso de Guadalupe, que tardamos nueve meses en pasarla a la Justicia Federal. Todo esto nos moviliza y nos hace reflexionar", se lamenta del Mastro.

"Corrientes nunca trabajó en la prevención del delito de trata" (Nicolás del Mastro)

Y suma un dato importante: nuestro país cuenta con gran cantidad de herramientas que se tendrían que poner al servicio de lo más preciado, que son los niños.

"Vemos mucha desorganización. Debemos ser correctos en la discusión de la información de los canales de denuncia, y evitar convertir la pobreza y la marginalidad en un show. Debemos dejar de naturalizar la explotación laboral. Vemos cómo todo un pueblo, como el pueblo de 9 de Julio, sale todos los días desde el miércoles a cantar el himno y rezar", culmina.