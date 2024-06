El Gobierno reabrió las reuniones con el SUTE y ofreció un nuevo aumento

En un giro crucial, el Ejecutivo provincial ha reabierto las conversaciones paritarias con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE). La cláusula de compromiso, acordada en reuniones previas, ha impulsado este nuevo encuentro. ¿Qué está en juego? Un aumento salarial que podría marcar la diferencia para miles de empleados públicos.

El ofrecimiento del Gobierno

Para el tercer trimestre de 2024, el Gobierno de Mendoza propone un incremento del 5% para cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre. Además, se ha planteado un salario docente neto garantizado de $400,000 para julio, extendiendo una oferta similar a los celadores.

El debate y las alternativas

Las partes han escuchado las inquietudes del gremio. En la última negociación, el Gobierno presentó dos opciones. Dieciséis sectores gremiales aceptaron la primera alternativa: un aumento escalonado del 10% en abril, mayo y junio, basado en el básico de enero de 2024. Para aquellos cuyos salarios no alcanzaron dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil en marzo, se suman montos no remunerativos y no bonificables: $70,000 en abril, $50,000 en mayo y $30,000 en junio. En contraste, los agentes que superaron ese umbral salarial recibirán $35,000 en abril, $25,000 en mayo y $11,000 en junio.

Doce sectores gremiales optaron por la segunda alternativa, que contempla un aumento del 11% en abril, mayo y junio, también basado en el básico de enero de 2024. La decisión final está en manos de los negociadores, y el jueves 27 de junio se reanudará la crucial reunión paritaria.