Verónica Razzini: "Estamos en una era de cambio total"

Después de la implementación del plan contra los piquetes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó establecido este martes el nuevo método que utilizarán las fuerzas policiales y federales una vez que se hagan denuncias por casos de bloqueos a empresas.

Al respecto, en una entrevista para el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, la diputada nacional del PRO por Santa Fe y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, Verónica Gabriela Razzini, expresó: "Yo lo viví en carne propia. Por eso desde hace tres años he dedicado mi vida a acompañar a un montón de empresarios que han vivenciado estos episodios lamentables. He acompañado a empresarios que han cerrado sus empresas después de haber vivido estas situaciones y sé de primera mano de que se trata esto".

"Y también entiendo las vicisitudes con las que se encuentran los empresarios a la hora de tener que hacer una denuncia por una situación así; quedábamos en una encrucijada porque los bloqueos son un sistema y no solamente un grupo de personas que vienen a cortar la entrada o salida de una fábrica. La creación de este protocolo que lleva adelante el Ministerio de Seguridad, tiene que ver con poner una partecita más en esto que el Gobierno está llevando adelante con respecto a la protección al desarrollo productivo", agregó la legisladora.

Una lucha "desigual"

Y explicó: "Cuando nosotros generamos desde el Movimiento Anti Bloqueo un protocolo de acción, tenía que ver con denuncias penales y hacíamos que intervinieran fiscales. Todo eso llevaba mucho tiempo y la lucha era muy difícil y desigual, porque cuando llamabas a las comisarías por lo general hacían caso omiso de la situación y no podíamos conseguir un efecto rápido".

"Ahora hay un protocolo y una parte especial que se dedica a estas denuncias, y además un Estado que está acompañando. No es una comisaría normal, sino gente que específicamente se dedicará a esto y habrá fiscales que tendrán que intervenir de oficio, cosa que no estaba sucediendo, aunque si ibas a la ley ésta decía que debería suceder, pero no pasaba", consideró.

La diputada asegura que con la aplicación del plan antibloqueo se solucionarán los problemas. (Foto: web)

"Con la aplicación del plan en todas estas situaciones que tienen que ver con los bloqueos, se va a reducir un montón el efecto. Presenté un proyecto para que exista una figura penal, algo que venimos trabajando desde el comienzo del Movimiento Anti Bloqueo. Nos damos cuenta que hay muchos grises entre lo que son los delitos penales que se esconden detrás de un bloqueo, como la posesión, la coacción y las amenazas. Pero si tenés la figura de todas estas situaciones, un fiscal directamente tiene que decir: 'acá hay bloqueo o no hay bloqueo'. Y esto apunta a cuidar a los trabajadores que están ejerciendo un derecho a huelga, porque los protege, y van a saber dónde está el límite entre la huelga y el delito. Es justamente poner una tipificación y proteger al trabajador y que pueda ejercer su derecho constitucional, pero también protegemos el derecho de la libertad de trabajo", aseguró Razzini.

"Una era de cambio total"

"Creo que esa es la visión de poner orden al desmadre que se armó en los últimos 20 años y que ha generado este flagelo que son los bloqueos, y se han vivido en silencio durante mucho tiempo. Celebro que los empresarios se hayan animado a denunciar, que hayamos logrado tener esa visibilidad que tenemos hoy para que podamos llevar adelante esta batalla. Esto también es proteger la economía de Argentina, tiene que ver con el desarrollo productivo y con que se vuelva a invertir en el país", opinó después.

A continuación estimó: "Estamos en una era de cambio total. El año pasado, cuando yo todavía estaba en la presidencia del Movimiento Anti Bloqueo, no conseguíamos sacar nuestra personería jurídica porque teníamos la palabra antibloqueo dentro de nuestro nombre, algo que era muy injusto. Hoy no solo la pudimos conseguir, sino que estamos debatiendo una ley que penaliza a estos delitos, y hablamos de un protocolo antibloqueos. Hablamos de transformar la Argentina, por eso me involucré en política; no tenía idea de hacerlo, pero sentí que era un momento oportuno, y después de la experiencia que habíamos conseguido al transformarnos en una institución podíamos lograr cosas importantes para el país".

Razzini anunció que el bloque de diputados del PRO seguirá apoyando al Gobierno. (Foto: web)

"La realidad es que (los bloqueos) están fuera de la ley, y en esto la ley es clara: el derecho a huelga es una cosa pero prohibir trabajar, no se puede. Durante muchos años se hizo política con esos grises y nosotros queremos que se terminen. Y para eso estamos trabajando muy fuerte", expresó la diputada Razzini.

Veto presidencial

La legisladora nacional se refirió también al veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria aprobada días atrás y la posición de su espacio al respecto. "El PRO tenía buenas propuestas en cuanto a este tema, pero lamentablemente no pudieron tener buenos resultados. Confío en que esto se va a ir corrigiendo. Para nosotros es una posición muy incómoda, pero nuestro bloque va a continuar defendiendo el equilibrio fiscal, porque si no logramos combatir la inflación, los jubilados realmente van a tener un salario de miseria para toda la vida".

"Entiendo que este es un tema que no se ha abordado con la suficiente inteligencia en el inicio, pero confío en que con el paso del tiempo esto se va a corregir. Hoy las cartas están echadas y lo que tenemos es lo que se va a debatir", expresó finalmente Razzini.