Autocrítica de un diputado radical que sostendrá la ley sancionada y rechazada por Milei

Mañana se realiza la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que se considerará rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, para lo cual se necesitan dos tercios de los legisladores presentes, por eso el número necesario que se procura alcanzar no es preciso.

Ya se han expresado apoyando la insistencia del proyecto o el rechazo según sea. La línea divisoria no es definida, La Libertad Avanza sin duda apoyará a Milei, tambièn se cuenta con el PRO, mientras que desde el lado opositor con la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la Unión Cívica Radical. Pero en este partido ya hay entre 7 u 8 diputados que cambiarán su voto.

Círculo Político buscó la opinión del diputado nacional de la UCR Mario Barletta, quien expresó sobre la posibilidad de repetir los dos tercios: "El entusiasmo fue in crescendo favorablemente en su momento cuando se pliega a favor del proyecto el Pro, que no lo había hecho en diputados, que lo hizo en senadores y donde a partir de ahí todos imaginamos que el tema de la ratificación del proyecto iba a ser sencillo, el Pro después dio marcha atrás, primero en diputados no lo aprobó, después en senadores sí lo aprobó y después dio marcha atrás, problema de ellos".

"Nosotros también tuvimos algunas bajas, seguimos trabajando, insistiendo pero la cosa se vuelve compleja con estos cuatro o cinco diputados que si bien apoyaron en principio porque el proyecto era de la UCR, porque estábamos todos convencidos, hoy los que seguimos convencidos no somos todos y están estos cuatro o cinco diputados que o cambiaron de idea o los convencieron o qué se yo".

Bancada radical en Diputados

-Se dice que el cambio de postura de estos diputados deviene de la negociación con gobernadores radicales o del Pro, en el caso de Mendoza los diputados, Lisandro Nieri y Pamela Verasay ya anunciaron que van a votar para mantener el veto, no así ustedes que también están en una provincia gobernada por un radical, ¿cómo ve esa diferencia de postura entre los diputados radicales y los gobernadores de las dos provincias?

-Los gobernadores allá ellos con las decisiones que toman y están en todo su derecho y saben por qué las toman y no me pongo a juzgarlos, acá en Santa Fe tengo muy buen diálogo con el gobernador pero si en su momento trabajamos en el proyecto, estuvimos convencidos, nosotros no somos representantes de las provincias, la gente se confunde mucho, los gobernadores también y hay muchos diputados que también se confunden, yo represento a todo el pueblo argentino, más allá que soy electo en Santa Fe.

"Los que representan a las provincias son los senadores, no los diputados nacionales. Me parece bien que haya diálogo, yo también lo tengo con mi gobernador, trabajando en conjunto pero el proyecto lo trabajamos desde la Cámara de Diputados, discutimos mucho hasta que logramos un consenso".

"Es pura mentira esto de que afecta al déficit fiscal, es un proyecto responsable, justo, tampoco es el cambio de vida a los jubilados, apenas el 7%, una caricia, que vaya si se la merecen porque los que cobran la mínima están mínimo 45% abajo en poder adquisitivo y que a esta altura y en este país sean los que más pagan el ajuste, que es necesario no digo que no pero que sean ellos los que se lo pongan a la cabeza me parece realmente muy triste.

-¿Qué piensa de los gobernadores que han tenido de su propio partido esa otra actitud para que legisladores que estuvieron al lado de ustedes en la propuesta ahora voten en contra, esto no está demostrando una suerte de deterioro imagen de la UCR y que da una explicación el por qué ha perdido tanto terreno de consideración en la gente en los últimos años?

-Apenas una más que generaron lo que generaron en la UCR, creo que viene de mucho antes, viene de la ausencia de un funcionamiento de la UCR como una organización política que ha sido ejemplar en ese sentido, donde hay un comité nacional, un presidente del partido, los dos presidentes de bloque de senadores, de diputados, más gobernadores que no dialogan, no se sientan alrededor de una mesa para trabajar aun en el marco de las diferencias, ahora las diferencias no son malas".

Habrá movilización

"Tuve la suerte de haber trabajado muchos años en el ámbito universitario hasta lograr conducir la Universidad Nacional del Litoral y sé que en el marco de las diferencias se crece, la ciencia crece a partir de las diferencias de las dos teorías y el radicalismo de alguna manera funcionó y es un partido con todas las letras como organización que tiene la obligación de trabajar en ese sentido, el diálogo, búsqueda de consensos, y hoy la dirigencia nacional del radicalismo se mira el ombligo cada uno de ellos en lugar de pensarlo no solo por la responsabilidad que les cabe como responsables de la UCR, sino como responsables del destino de nuestro país y esto no está sucediendo.