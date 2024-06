Se reordena la Cámara de Diputados y el bloque Hacemos Coalición Federal amplía sus filas

Tras la movida semana que se vivió en la Cámara de Diputados por la media sanción de la nueva fórmula jubilatoria, se dio una serie de reagrupamientos que terminaron robusteciendo el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal.

La agrupación liderada por Pichetto absorbió días atrás a los diputados pertenecientes a Innovación Federal y al Movimiento Popular Neuquino. Se trata de 9 legisladores de los oficialismos de las provincias de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén.

Alberto Arrua es diputado nacional por Misiones y en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, explicó los pormenores de esa nueva unión: "Va a ser un interbloque que se llamaría Federal o Hacemos Federal, se está viendo, para ver los posicionamientos dentro de la cámara, pero es por los intereses de cada provincia porque siempre se termina abocando todo el temario al centralismo porteño".

—¿Sienten que Hacemos Coalición Federal tiene una agenda más parecida a la de ustedes?

—Sí, una agenda más parecida y es muy distinto a la hora de imponer los temas dentro del Congreso, un bloque de 9 diputados o de 4 como somos nosotros cuando representamos solamente a la provincia a tener un bloque de más de 20, eso siempre es más importante a la hora de lograr acuerdos. Es un interbloque con un posicionamiento muy horizontal, nos sentamos y todos charlamos, sí es cierto que Pichetto por ser una persona que tiene mucha posición mediática y política desde hace 20 años, los medios lo diferencian como la conducción política del bloque.

—¿Sus hijos le dicen qué sienten cuando el presidente trata a los diputados nacionales de ratas?

—Hay un trato bastante inhumano del presidente, no solo con nosotros, nosotros entendemos el juego de la política, el tema es cuándo trata de ratas, por ejemplo, a los jubilados porque quieren supuestamente tocar la caja del estado y lo único que quieren es salir de la indigencia o debajo de la línea de pobreza y mejorar sus haberes jubilatorios.

—Entonces es usted un degenerado fiscal, según el presidente...

—Exactamente, somos unos de los degenerados fiscales. Es más el proyecto que se votó, un dictamen de minoría, es un proyecto de autoría de Innovación Federal, se dijo en todos los medios que era un proyecto del radicalismo y el radicalismo acompañó nuestro dictamen, Unión por la Patria también lo acompañó a nuestro proyecto, proyecto que se terminó votando y saliendo o sea, los verdaderos degenerados fiscales somos nosotros que formamos parte de la autoría del proyecto.

—¿Qué cree que pasará en el Senado con la Ley Bases?

—Volverá para revisión, nosotros hemos hecho un trabajo, más allá que no estoy orgulloso de decir que sacamos la Ley Bases, pero en su momento cuando se votó estábamos en un bloque de 9 y podíamos votar algunas disidencias, pero en un universo de 257 diputados es bastante difícil hacer los acuerdos necesarios entonces, en ese nivel de acuerdo, un poco con Unión por la Patria, un poco con el radicalismo, con Hacemos, hemos podido plantear disidencias, cambios en algunas cosas, hemos podido dar de baja algunos temas, por eso de una ley de 670 artículos que se presentó en diciembre terminó saliendo una ley de 230, quedaron temas importantes como el RIGI, la reforma laboral y el paquete fiscal y esas cosas sí tienen muchas disidencias también en un universo de más de 30 senadores. Creo que vamos a lograr los acuerdos que son necesarios para que temas como las privatizaciones se puedan o bajar de la ley o plantear que no salgan, de todos modos Milei dijo que si el paquete fiscal o si el RIGI llega a sacarse de la ley ya no le interesa la Ley Bases, que siempre me ha parecido una cortina de humo para poder seguir teniendo vigente el DNU y seguir haciendo todo lo que están haciendo.