Resuenan las quejas por el funcionamiento de la Cámara de Diputados

Las quejas siguieron sonando alrededor del manejo que viene demostrando la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, hoy a cargo de Martín Menem, desde el ámbito legislativo, luego de que el jueves pasado, Alejandra Torres, realizara la primera denuncia y ahora se sumara, en el mismo sentido, Mario Barletta.

Ambos, coincidieron, en el programa político de Ciudadano News, Sin Verso, en apuntar contra la gestión del libertario quien además viene lidiando, entre otros asuntos, con los pedidos de informes que realizaron otros diputados respecto a la visita a genocidas realizada en el penal de Ezeiza, donde purgan condenas perpetuas responsables de delitos de lesa humanidad en Argentina.

La denuncia de Torres, diputada nacional por Córdoba, integrante del Bloque Encuentro Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, fue luego de haber conocido el carácter violento de Alberto Fernández cuando estaba al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, lapso en el que debió trabajar con el expresidente.

"El problema fue el desorden que se ha manifestado desde que se abrió el Congreso el 10 de diciembre, siempre ha sido muy desordenado todo, le hemos puesto vocación, empeño, la principal fue con el proyecto de ley bases. Pero lo cierto es que se van complicando más las cosas, las comisiones empiezan a funcionar, pero con un desorden que llegás y no sabés cuál es el temario, o te han mandado una hora antes el temario", admitió Torres en la entrevista realizada por Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

Ahora, en medio del paro docente universitario de 72 horas, la UCR pidió sesionar en diputados el miércoles a las 14:00 "o al término de la sesión especial" que fue pedida por macristas y libertarios a las 11. El temario tiene como único tema el orden del día referido al proyecto sobre financiamiento universitario".

Hoy lunes, Barletta, diputado nacional por Santa Fe (UCR), afirmó: "Todo es muy complicado en el funcionamiento del Congreso porque no hay sesiones ordinarias, prácticamente este año no hubo ninguna sesión ordinaria que es donde se funciona de la manera adecuada con los temarios o demás, por lo tanto, para tener sesiones tenemos que estar pidiendo sesiones especiales. El miércoles hay tres sesiones especiales, dos a la mañana, una a la tarde, el tema de la esencialidad en la educación".

Y al ser consultado por la ausencia de sesiones ordinarias, contestó: "Llamalo a Menem, qué se yo , es inentendible, nos echan la culpa a los diputados que no hacemos las cosas, que no trabajamos, que nos damos las leyes. Hemos hecho presentaciones todas las fuerzas políticas y no hay caso, el miércoles es un problema porque tenemos tres sesiones en distintos horarios, a veces se puede hacer, a veces no, porque tenés que hacer una a las 11. Y si el debate se prolonga demasiado y eso se superpone con la siguiente, esa se cae entonces. Hay que volver a pedir sesión ordinaria y por la tarde hay sesión ordinaria también por el tema de la SIDE, los fondos destinados, ese decreto no tiene pie ni cabeza porque toda modificación en este tema tiene que surgir del Congreso".

Mario Barletta coincidió con Alejandra Torres en su crítica a la gestión de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

"Para que ese decreto se caiga necesitamos que lo tratemos en el Congreso. Porque se puede hacer caer vía la comisión correspondiente, pero el tema es que quedaría todo en el aire, no sabríamos dónde estamos parados con el tema, pero no convocan a sesiones ordinarias para tratar temas. No sé si como una estrategia para seguir con el decreto de necesidad y urgencia, pero en este caso, como en varios otros, no tiene legalidad", explicó.

Haciendo foco en los diputados que fueron a visitar a exrepresores, si deberían seguir formando parte del Congreso o no, admitió: "Estamos también con ese tema, vamos a tratar.... No hubo quórum, que se yo, los motivos por los cuales no hay sesiones ordinarias evidentemente es para el propio gobierno entorpecer el funcionamiento del ámbito legislativo porque los temas que hablamos todos ellos deben ser tratados. Por supuesto que es totalmente improcedente y hay que analizar si corresponden sanciones o no".

"Ahora la preocupación es que hoy no comenzó la actividad en las universidades, hay un paro de 72 horas y si no hay algún viso de soluciones va a continuar. Es decir, desde el momento en que no se solucionaba ni siquiera los recursos para que las universidades puedan estar abiertas, pero si seguimos con este problema en los salarios tampoco van a funcionar. Las consecuencias son importantísimas porque no se recupera de la noche a la mañana lo que se pierde, no solo en cuanto al sistema educativo para que los jóvenes tengan lo que necesitan. No olvidemos que venimos de situaciones como la pandemia. Las universidades son pilares junto con el Conicet para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que hoy y parece ser que el gobierno tampoco lo ve", señaló.

Analizando la problemática de las casas de altos estudios, apuntó que, "tiene mucho que ver con cuestiones económicas, con la posibilidad de seguir generando como lo ha hecho la UNCuyo, la Universidad del Litoral, la de Tucumán, la de Rosario, tantas universidades que han generado condiciones para lo que en el mundo está archi dicho y conocido que es el aporte para lo que hoy son las herramientas más importantes para el desarrollo de los países. Mientras la ciencia avanza y estamos con el tema de inteligencia artificial, nosotros tenemos totalmente parado todo el sistema de ciencia y tecnología, organismos como el Conicet y también universidades".

"Ese tema esperamos el miércoles poder tratarlo y a veces logramos buenos resultados en la sanción de temas como lo de los jubilados, pero ahora se frena en el Senado, más allá de la amenaza del presidente de vetarlo si sale lo del 8% que es lo que más dentro de ese proyecto aspiramos, un pequeño avance. Los tiempos son complicados y el problema es que lo que se instala en la sociedad son temas también importantes, pero que no tienen que ver con el desarrollo económico del país, con lo que más está sufriendo la gente, con el problema que está teniendo nuestro país", dijo.

Y cerró: "Primero fue Loan el único tema y ahora es Fabiola el único tema, digo de lo que se transmite, plantea como temas trascendentes en Argentina. Pero hay medios nacionales que tienen llegada a todo el país y parece ser que los otros temas no existen, gracias a que están ustedes y otros medios que intentan transmitir los problemas que realmente afectan a la vida cotidiana de todos los argentinos".