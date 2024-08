"Hoy escrachamos algo que todos sabíamos"

Alberto Fernández ya estaba calificado como una persona violenta mucho antes de que hubiera trascendido la denuncia en su contra de parte de su expareja Fabiola Yáñez. Situación mediática que, durante la mañana del jueves -8 de agosto de 2024-, sirvió como trampolín para señalar como agresivo al actual presidente Javier Gerardo Milei.

Ambas consideraciones fueron realizadas por la actual diputada nacional por Córdoba, Alejandra Torres (integrante del Bloque Encuentro Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto), en el programa de radio de Ciudadano News, Sin Verso, al ser entrevistada por el periodista mendocino Gabriel Landart por la primera sesión fallida, luego de las vacaciones de invierno, que se tomaron en la Cámara de Diputados de la Nación.

La diputada cuestionó que se considere que por ser mujer no puede tener opinión propia. Ella votó en contra algunos artículos de la mega ley. Hay versiones sobre la renuncia de Osvaldo Giordano, que fueron desmentidas.

"A lo que voy es a que hoy escrachamos todos algo que todos sabíamos. Que era agresivo, violento. Eso lo analizará la Justicia. Pero personalmente veía una persona violenta, agresiva, que maltrataba a las mujeres", lanzó Torres casi al final de una jugosa entrevista en la que además desnudó lo que consideró como un funcionamiento desordenado de la Cámara Baja. Punto en el que hizo inflexión justificando la actitud del bloque de Pichetto que puso en riesgo seriamente la agenda del Gobierno de Milei en el Congreso de la Nación.

Y añadió al respecto: "También uno puede ver ciertas características y me hago cargo, del presidente actual, que también es agresivo, violento y causa mucho dolor. Entonces, después no vengamos como hoy a decir, todos nos dimos cuenta, todos sabíamos que Fernández era así, no vaya a ser que en el futuro todos digamos que sabíamos que determinada persona era así".

El escándalo por las operaciones millonarias en seguros para créditos a jubilados, detectado por el saliente titular, lo puso en la lupa a Fernández.

"La situación de Fabiola no es única. Miles de mujeres sentimos agresión, violencia, ninguneo, que siempre quieren algo más. Yo trabajé con Alberto Fernández en el '95, cuando era superintendente de seguros de la nación. Estuve a cargo de liderar el grupo de trabajo que hicimos el sistema sobre riesgo de trabajo. El nuevo sistema que sigue vigente, y teníamos que trabajar en conjunto con los equipos técnicos de ellos, para las aseguradoras. Y teníamos que discutir aspectos técnicos. Así que, trabajé con él, sé como es. Trabajé posteriormente como asesora del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, era directora de temas laborales del presidente", recordó Torres, argumentando su fuerte consideración del carácter de Alberto Fernández.

Y agregó: "Veías ayer a los libertarios decir al final..., eso es violencia, por qué como legisladora no podés tener ideas diferentes al gobierno que representa tu pareja. Recibir el ejército de trol y el mismo presidente manifestándolo en chat y en las redes de que yo era enemiga, que mi pareja dormía con el enemigo, que era traidora, ¿eso no es violencia?. Pedí a mis hijos que no miraran las redes porque obviamente ellos saben el esfuerzo y sacrificio que hemos hecho y mujeres de la política sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer para vivir en este mundo machista".

El fracaso de la reunión en Diputados provocó una reacción contra el oficialismo.

Antes del receso invernal, el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación convocó a sesión con el objetivo de aprobar sin riesgos una serie de acuerdos internacionales y tratados diplomáticos. Sin embargo, el trabajo legislativo en el Congreso de la Nación se cayó por falta de quórum.

Unión por la Patria, UP, y un sector importante de los bloques considerados dialoguistas no bajaron a tiempo a la primera sesión después del receso invernal. El peronismo y la izquierda coordinaron la estrategia con la bancada dirigida por Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) por un desacuerdo de último momento con el oficialista Martín Menem.

Alejandra Torres, expresó: "No sé si hay desacuerdos personales y políticos entre ellos dos, pero en materia de bloque sí puedo comentar porque fui partícipe y promotora porque el ninguneo que uno recibe es permanente y llega un punto que nosotros tenemos muchísima vocación de colaboración con el gobierno, lo hemos manifestado desde el inicio de la gestión, de la apertura del Congreso, cuando asumimos el 10 de diciembre y hemos colaborado en todo. El problema es que muchas veces la soberbia, distintos factores hacen que nos encontremos con una negativa que recibir colaboración que no significa que tengan que recibir sin miramientos o diferencias la posición nuestra, pero poder dialogar es un punto muy importante para construir una sociedad mejor y una Argentina que salga de esta situación de crisis".

Alejandra Torres, la diputada que es pareja de Osvaldo Giordano, titular de la ANSES, realizó un fuerte descargo contra los militantes libertarios.

"El problema fue el desorden que se ha manifestado desde que se abrió el Congreso el 10 de diciembre, siempre ha sido muy desordenado todo, le hemos puesto vocación, empeño, la principal fue con el proyecto de ley bases. Pero lo cierto es que se van complicando más las cosas, las comisiones empiezan a funcionar, pero con un desorden que llegás y no sabés cuál es el temario, o te han mandado una hora antes el temario", admitió.

Añadió: "Soy de estudiar los proyectos, analizarlos, ver qué significado e impacto tiene para el funcionamiento de la economía del país y la sociedad en federal y muchas veces me encuentro como me pasó el martes que hubo cuatro sesiones de comisión. En algunas llegué y me pusieron firme el dictamen de mayoría que ni siquiera había sido enviado en el momento que me sentaba. Es una falta de respeto y además no puedo valorar si estoy de acuerdo o no, en la lectura rápida no estaba de acuerdo y tuve que quedarme varias horas de la noche a escribir la disidencia para poder eventualmente presentarla si me la aceptaban al día siguiente".

"Lo segundo y sumado a eso esta discusión que vemos en el arco político, yo literalmente me siento en el recinto en el medio y tenemos de un lado el bloque de Unión por la Patria y del otro al bloque de la Libertad Avanza con el Pro que todos sabemos que va de la mano con Libertad Avanza y lo cierto es que son discusiones que se entienden en una actitud partidaria, pero que nada mejora el funcionamiento de la sociedad, ni siquiera atienden las necesidades que la gente está preguntando", se quejó.

Respecto a la sesión del miércoles contó: "Ayer yo llegué muy molesta por todo esto que venía sucediendo y dicen no, tenemos que poner cierto orden porque no puede ser que te lleven de esta manera y te quedes atrapada en una discusión, una agenda identitaria de ellos y que no le sirve a la sociedad. Si bien los temas que ellos..., se había previsto en labor parlamentaria una reunión que se hace con distintos referentes de los bloques a los fines de ordenar la discusión en el recinto, se había previsto que en función de los proyectos que deberíamos discutir más las cuestiones de privilegio y los otros temas de agenda que ellos querían incorporar se preveía una sesión de 24 horas de las cuales aproximadamente 20 horas se iba a llevar la discusión",

"Entre las cuestiones de privilegio que están de toda índole y color y que lo único que terminan es que pasen a la Comisión de Asuntos Constitucionales, no hay otra discusión más que retórica de los que presentan esas cuestiones de privilegio. Y los tres temas que a todos nos duele el corazón, una, ver qué diputados de la Libertad Avanza habían ido a visitar a la cárcel de Ezeiza a los genocidas. Y nos duele y habíamos propuesto que esa discusión, qué hacer frente a lo sucedido, se resolviera en una comisión más pequeña, ad hoc, vinculada con esto para ver qué se hacía y no en un recinto donde todo el mundo quería hablar, explayarse, mostrar su negativa, dolor espiritual", manifestó.

En el oficialismo hay mucho enojo con Pichetto tras la demostración de fuerza que hizo caer la sesión en Diputados.

"Después de la discusión por la denuncia de la exprimera dama al expresidente Alberto Fernández también estaba el de Venezuela que ya habíamos estado en una comisión de relaciones internacionales. Se había emitido un dictamen de mayoría, había otros dictámenes de minoría con lo cual eso estaba discutido y lo que teníamos que abordar era una redacción conjunta. Todos reprochamos que no dejaron votar a los ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país, las actitudes de Maduro, cuestiones que han hecho las otras naciones hasta Chile con Boris, Uruguay, el mismo Lula. Panamá llamó ahora a una reunión de varios países de Latinoamérica, podríamos haber sacado un comunicado o una resolución sin necesidad de discusión", reflexionó.

Argumentó que, "cada uno puede hacer la actividad partidaria donde quiera, pero estamos sentados ahí para defender y construir una sociedad mejor porque nos eligieron los argentinos y debemos sanción leyes. Teníamos 17 proyectos para tratar, muy importantes como la modificación de la creación del registro nacional de datos genéticos. Todo ese tipo de cosas que daban para las últimas horas de la jornada, imagínate a las cuatro de la mañana discutiendo ese tema tan sensible. Hablamos de datos y con todo lo que sabemos para lo que se pueden utilizar. Cómo usa el poder político ciertas cuestiones vinculadas con esta información. Es muy serio para que a las 4 de la mañana, destruidos, podrás tener una conversación seria y sólida, entonces, dijimos no, no nos vamos a someter al circo que ellos quieren construir",

"Cada uno estaba defendiendo su postura. Unión por la Patria se veía despedazado porque su candidato, el que fue presidente, estaba siendo denunciado por cuestiones aberrantes. Hablamos de un presidente de la nación y cómo ve desplazado su bloque y La Libertad Avanza ve que con eso también puede fortalecer su posición frente a la sociedad, siendo que ambos tienen actitudes bastante patoteriles. Y lo digo yo que sufrí la agresión en oportunidad del tratamiento de la ley bases cuando no quise votar. Voté en forma negativa un inciso de un artículo que estaba siendo modificado en el recinto sin entender bien el tipo y el impacto de esa modificación y que implicó la salida de quien es mi pareja de director Ejecutivo de ANSES", cerró.