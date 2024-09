Paoltroni: "Parece que las fuerzas del cielo están yendo a buscar los candidatos al infierno"

Francisco Paoltroni, senador nacional por el bloque Libertad, Trabajo y Progreso, conversó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), explicando su mirada sobre la designación de Ariel Lijo, la Boleta Única, la elección de candidatos, el presupuesto universitario y los fondos para la SIDE, entre varios ejes.

Sobre la controversia por la postulación de Ariel Lijo

"Tengo la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Es cumplir con el mandato popular y con nuestras promesas de campaña. En todo caso, se han corrido mis colegas de lo que fue el mandato popular. Reafirmé mi compromiso con lo que es la plataforma de Gobierno y voy a acompañar como corresponde todo lo que dijimos que veníamos a hacer para construir esta Argentina distinta, que indudablemente no es con Lijo".

La Boleta Única

"Con la Boleta Única estoy totalmente de acuerdo. Esto hace 16 años que se viene debatiendo. Si las cosas hubiesen, medianamente, funcionado en el país; imagínate lo que beneficiaría a todos los argentinos este debate tan simple; ahí te das cuenta de que el país no ha funcionado".

"Cómo haces con la Venezuela en Argentina, cómo haces con esa Formosa, donde todavía estamos esperando el fallo para que se declare inconstitucional la reelección indefinida. Hay que revisar el uso de la Ley de lemas. Son feudos, y lo que haría un Lijo es que proliferen las 'Formosas' en la Argentina. Es todo lo contrario, a lo que veníamos a hacer", disparó el legislador.

"Queremos construir una elección distinta, sin reelecciones indefinidas, sin Ley de lemas, declarando como servicio esencial a la educación, al transporte. También, terminar la reelección indefinida para las intendencias, para los sindicatos, los clubes. Todo lo que sea concentración de poder no puede existir en un sistema republicano, porque justamente lo que hace nuestro sistema de poderes es eso, limitar el poder; sabiendo que el hombre siempre se corrompe frente al poder. Entonces, si no tenemos los elementos que pongan el límite al poder, terminamos teniendo una Formosa, Santiago del Estero, los sindicalistas que están hacen 40 años al mando de un sindicato, así también, los Barones del conurbano. Todos estos defectos de nuestro país, de una república, que subyace enmascarada bajo sus trampas".

"Acá la gente no tiene que dudar que las ideas son las correctas. Si hay un desvío de alguno de los dirigentes, es un desvío de los dirigentes, pero no tenemos que dudar que las ideas deben ser las correctas".

La importancia del compromiso y la transparencia

"En la Argentina tenemos problemas de recursos escasos, de crecimiento económico y, en esto, todo tiene que ver con todo. Nosotros necesitamos crecer para poder tener mayor presupuesto, empezando por los jubilados, por la educación, por todas las áreas que conocemos y sabemos que hoy son las que más están padeciendo este reacomodamiento, pero todo eso se hace con crecimiento económico. Y cómo tenemos crecimiento económico... Con inversión, y cómo hacemos para tener inversión... Generando confianza, y esto se logra haciendo lo que decimos. Si vos decís que vas a traer jueces intachables: que tengan mérito, carreras, los mejores preparados académicamente y, de pronto, salís trayéndolo a Lijo. Generás una gran confusión, un gran ruido para el que estaba viendo a la Argentina con buenos ojos y decide poner en espera su emprendimiento. Entonces, se demora toda esa reactivación de la economía, que todos esperamos, para empezar a hacerle a vida más fácil a la gente y que la gente empiece a salir de la pobreza", resaltó Paoltroni.

Sobre los fondos para la SIDE

"Con el mismo argumento que no hay plata para los jubilados, menos hay para la SIDE. Este gobierno venía diciendo que era un Gobierno de la transparencia y lo que son fondos de la SIDE son fondos reservados que nadie sabe cómo se manejan. Si fuera que en el marco del presupuesto vas a prevenir el terrorismo; no hubiesen existido nunca atentados en Israel, ni en Estados Unidos, que son las dos potencias militares que han recibido los peores atentados; entonces imaginate lo que queda para un país fundido como el nuestro, si se quiere atajar una bomba con presupuesto, antes vas a matar a un millón de jubilados".

¿No tendría que existir la Inteligencia del Estado?

"No estoy diciendo que no tiene que haber inteligencia en el estado, tiene que ser muy adecuada a los intereses que tenemos los argentinos. Tiene que ser algo mínimo. Podés hacer Inteligencia con las otras fuerzas y con el presupuesto que tenés en Prefectura, Gendarmería, también tenés el Ministerio de Defensa. Voy a votar en contra, es la incoherencia del discurso", sostuvo el senador nacional.

"Esperemos que este jueves podamos votar boleta única, es muy probable que salga rechazado el DNU del presupuesto para la SIDE y es muy probable que salgan aprobados los fondos universitarios, porque van a dar mayoría las otras fuerzas".

"Una mayoría de los ciudadanos argentinos ha aceptado hacer este esfuerzo, para hacer un cambio real, y nosotros acá tenemos que maximizar las energías. Por eso, es doloroso cuando se equivoca el camino. Cuando mandas malas señales desde el Ejecutivo; ahí es donde me opongo a un Lijo, creo que le está haciendo mucho bien al presidente que se le opongan con Lijo; porque se reacciona desde la sociedad, por primera vez en la historia, ante la designación de un juez de la Corte Suprema, esto no pasó en los 110 años.

Ahí tenés la verdadera batalla cultural. Algo está cambiando en la Argentina. Eso genera este círculo virtuoso", subrayó el entrevistado.

Paoltroni ve con muy malos ojos la influencia de Santiago Caputo

Sobre el entorno del presidente

"Respecto al equipo del presidente, creo que tiene muchos errores en la toma de decisiones y en el ordenamiento. Está Santiago Caputo que le hace muchísimo daño al presidente, al Gobierno y todos los argentinos, porque es el que genera los ruidos. Espero que el presidente lo revierta, lo revea, calcule, yo apoyo al presidente, quiero que le vaya bien a él y que les vaya bien a todos. Es el conductor de todo el país hasta el 10 de diciembre de 2027 y ojalá lo sea por otro mandato, pero también corrigiendo cada vez que se sale de la huella".

El armado de listas

"El problema son los candidatos. Si van a hacer el armado como lo están haciendo en Formosa, 'parece que las fuerzas del cielo están yendo a buscar los candidatos al infierno'. Eso está mal, pero sí creo que hay mucha gente que nunca ha participado de política, que tiene otra experiencia, que están decididos a colaborar con un cambio real, y creo que ahí está la mayor concentración de futuros cuadros para hacer algo distinto.

Gente que tiene más para perder que para ganar en la política; sobre todo prestigio, nombre, reconocimiento social. En el caso de Formosa me han puesto a un diputado que hasta el 10 de diciembre era empleado de Gildo Insfrán. Tiene reserva de cargo porque deja de ser diputado, manejaba cooperativas que no rendían el dinero. Con esa gente no vamos a hacer una Argentina distinta".

"No le saquen los ojos de encima a la justicia. Si nosotros los argentinos no logramos una justicia de calidad, no tenemos futuro", culminó el senador nacional.

Producción Periodística: Daniel Gallardo, Enrique Villalobo y Ulises Addamo