Desde el PRO insisten en que hay que defender el equilibrio fiscal y no aprobar la ley jubilatoria

Este miércoles tiene fecha definitiva la sesión de la Cámara de Diputados para tratar el veto a la ley de movilidad jubilatoria a instancias de legisladores de la UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal los que eseran obtener el respaldo de sus colegas de Unión por la Patria y de los partidos de izquierda.

Ya se adelantó que no hay unidad de criterios en las bancadas radical e incluso del PRO, eso se va a desmentir o confirmar el mismo día cuando los voto aparezcan en el panel del recinto.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) consultó la opinión de la diputada nacional del PRO Patricia Vázquez con respecto al perjuicio que le provocaría la aplicación de la ley a la búsqueda de equilibrio fiscal.

Día de pago a jubilados

La entrevistada respondió: "Estoy de acuerdo con mantener la prolijidad fiscal que no hemos tenido durante décadas y no estoy de acuerdo en la falacia de estar defendiendo supuestamente a los jubilados causándoles muchos más perjuicios de los que tendrían por no reconocer ese 8% que fue origen de todo este tema.

"El tema previsional es mucho más complejo, no es una cuestión del 8% de enero, todos sabemos que el tema previsional es gravísimo en el mundo pero el nuestro aún peor, pero por qué, cómo llegamos hasta acá, ¿realmente creemos que esto depende de si reconoce el gobierno el 8% o no?, estamos mintiéndole a la gente y mintiéndonos la política como lo hace el Kirchnerismo habitualmente que es extorsionar porque es eso, es extorsión del Kirchnerismo.

-¿Cuánto deben esperar los jubilados para recuperar un poco, ver una mejora de sus ingresos?

-Por supuesto que un jubilado cobra una miseria, ahora tenemos la mitad de la planta laboral en negro, un sistema laboral que es espantapájaros de cualquier pyme, esto es injusto también para el que aportó, y qué hacemos con la persona que hizo sus aportes correctamente a otro que vino de un día para el otro, puso unos pesos y ya está, listo, como si hubiera aportado, tampoco eso es razonable y además, tenemos edades jubilatorias que en el mundo se están analizando si realmente es conducente o no porque es un sistema que no da para más.

"Frente a esto, sin ninguna duda el jubilado estará mejor si logramos bajar la inflación como se está bajando y mantener las cuentas públicas en orden porque lo otro es lo que tuvimos durante 60 años.

-¿Puede considerarse al jubilado un peso fuerte como para revertir lo que sería estrategia económica y financiera, el presidente ha expresado que no quiere que se rompa el equilibrio logrado?

-No, por supuesto que no, cómo podés tener un régimen jubilatorio cuando no tenés aportes, no tenés todo el mundo metido adentro del sistema blanco-laboral, todo el mundo contribuyendo y aportando, está claro que no podés tener, es ridículo, nos han estafado por décadas, ¿alguno de ustedes ha hecho algún aporte a las AFJP?, a mí me estafaron porque el Kirchnerismo se quedó con mi plata, yo aporté a las AFJP como cuantos millones de argentinos que lo hemos hecho.

La Cámara sesiona el miércoles

Efecto inflacionario

Con respecto a cómo se maneja la inflación, Vázquez expresó: "No me vas a comprar el 25% de diciembre con apenas 4% del mes pasado, tengo unos cuantos años y nunca he visto bajar la inflación, siempre subió, el gobierno de Alberto Fernández nos llevó a 1.100% de inflación en cuatro años, Massa prometió 3% al asumir como ministro de Economía y nos llevó al 25% de diciembre y subiendo.

"Estoy convencida que las cuentas si no son ordenadas, si yo no tengo lo que no puedo gastar no lo gasto, genero ingresos porque si no no puedo gastar y no gasto más de lo que tengo entonces Argentina nos llevó a más del 50% de pobreza y a una inflación galopante como en los últimos cuatro año".

"Yo entiendo en mi criterio que si tenemos baja inflación y llegamos a equilibrar las cuentas públicas todos los argentinos vamos a estar mejor pero para eso hacen falta estos cambios estructurales, fuertes, firmes y determinado. Entonces, el déficit cero es innegociable, estoy convencida como lo está el gobierno que es el primer paso sustentable, fundamental de nuestra economía que logremos tener déficit cero".

Protesta de jubilados

Aumentos de las dietas

"El caso de los diputados no es lo mismo que los senadores, los aumentos que se mandaron los senadores son una locura, yo no tengo 40 asesores, tengo 4 y dentro de los cuales está mi secretaria y mi prensa, con lo cual tengo 2 asesores, que son las que trabajan sin parar cumpliendo lo que tienen que cumplir, ninguno de mis asesores cobra más de 2 millones de pesos, ojalá, de hecho se me han ido un par de asesores muy calificados porque 900 mil pesos no les convenían el trabajo. Estoy totalmente en desacuerdo que un senador o diputado tenga 25 asesores, es una vergüenza".