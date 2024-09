Nayet Kademián: "Macri le marcó la cancha a Milei y le dijo ojo..."

Javier Milei evalúa ir al Congreso a presentar el Presupuesto del 2025 y sería la primera vez que un mandatario se hace cargo de esta tarea. Por esto, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó a la politóloga Nayet Kademián y analizó el panorama político tanto del oficialismo como de la posible alianza del PRO, pensando en las elecciones legislativas de 2025.

-Milei dijo que con esta decisión sería una nueva oportunidad para generar una nueva cultura política en relación con las cuentas públicas, ¿se puede lograr?

-La cultura es lo más difícil de cambiar y moldear. Me cuesta creer que con solamente un acto del Presidente, presentando un proyecto en el Congreso, vaya a cambiar la cultura política de la Argentina. Pero al margen de eso, siempre Milei busca generar en la gente o instalar la idea de que él está de algún modo refundando la Argentina.

Nayet Kademián, politóloga.

-Milei se fija mucho en lo que piensa la opinión pública y mide constantemente qué dicen las encuestas. También, gestiona a través de las redes sociales, ¿lo hace distinto?

-Sí, respecto a las encuestas, siempre circulan. Sí tiene una estrategia en redes sociales que es muy buena, que le ha servido muchísimo a lo largo de la campaña, que fue la más barata de todas.

-La visita de Guillermo Francos en el Congreso para dar el informe de estos meses de gestión es uno de los temas de agenda.

-Hay una fuerte convicción del Gobierno nacional de que están yendo por el camino correcto y en este punto es donde se choca su convicción ideológica y la convicción del Presidente. En su momento, le preguntamos a la ciudadanía qué opinaba sobre la situación económica y la gente, hoy lo que empieza a plantear es que el problema principal ya no es la inflación, comienza a ser la necesidad de mejorar el poder adquisitivo.

Cuando sumamos esos elementos y con relación a los jubilados, hay un fuerte desacuerdo con que el ajuste lo paguen esta población. Ahí es donde el gobierno de Milei denota esta ideologización excesiva y genera ruido. Incluso entre sus propios votantes ahora, creo que hasta el momento la oposición todavía no ha logrado utilizar eso a su favor.

-¿Cuáles son las prioridades?

-Hoy la gente quiere que mejore el poder adquisitivo y el Gobierno, en vez de enfocarse en esas cuestiones, pone el acento en otros temas que son mucho más mediáticos. Todavía la ciudadanía le otorga a Milei un margen de tolerancia importante: tenemos una grieta entre los que están a favor y quienes en contra.

-¿Cuánta tolerancia queda en aquellos que están a favor?

-Hay una habilidad en el Gobierno de haber diagnosticado bien que es que siempre es más fácil la movilización cuando no hay nada que perder. Lo que hicieron fue para los sectores más pobres de la sociedad aumentaron los planes sociales, la tarjeta Alimentar, la AUH. Esto genera una especie de colchón, por supuesto que en la pobreza, pero de alguna manera eso logra frenar un poco el estallido en esos sectores.

Ahora quien está cayendo en la pobreza es la clase media y a mejor lo que está sucediendo es que está quemando sus ahorros. La clase media y los jubilados son los que están pagando el ajuste a los cuales se les dificulta más la movilización colectiva.

-Escuchamos a Caputo decir que iba a tener que vender dólares para pagar cuentas, ¿viene sucediendo de antes?

-Hay una intencionalidad clara del Gobierno de un plan económico muy claro que es que al ajuste lo paguen jubilados y clase media. Vuelvo a insistir en que en tanto no haya una oposición y no sea capaz de capitalizar los errores del Gobierno va a ser muy difícil lograr perforar los niveles de aprobación e imagen positiva que tiene Milei.

-¿Qué se puede ver en el mediano y corto plazo?

-Todo dependerá del contexto económico. Hay que ver si el Gobierno decide hacer una nueva devaluación o no y qué impacto tiene eso. Podría haber un indicio interesante y creo que estamos de cara a un próximo año electoral, donde la oposición llega muy golpeada y el oficialismo sigue sólido.

-¿Si hay alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, ganan los dos espacios?

-Entiendo que si hay alianza irían en una lista conjunta, pero la veo difícil. Macri lo que hizo fue marcarle la cancha a Milei y fue decirle ojo que sos un presidente débil. Porque no tiene mayoría propia en el Congreso, no tiene territorialidad, no tiene apoyo de gobernadores, no tiene esquema político, no hay un armado.

El riesgo que tiene el PRO es que en este proceso ´de nos sumamos al presidente Milei ha perdido identidad´, ya habían salido terceros en las elecciones. Pero además, se suma que el Pro está como desdibujado, corre el riesgo de que le vaya mal si se abre solo.