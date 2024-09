La causa en la que investigan a Kiczka tendría un nuevo giro

La División Cibercrimen de la Policía de Misiones realizó un allanamiento en la casa de los suegros del exdiputado Germán Kiczka, operativo en el que se secuestraron cuatro celulares, dos netbooks, una CPU y un disco rígido, y además se descubrieron conversaciones con su pareja, que sería la pista clave que motivó al operativo.

El allanamiento llevado a cabo en el barrio San Martín, de la localidad de Apóstoles, fue dirigido por el titular del Juzgado de Instrucción Cuatro, Miguel Ángel Faria, y la fiscal Silvia Barronis.

El acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil mantuvo conversaciones con su pareja, identificada como Alejandra F., donde se pudo descubrir la pista que reveló que en el domicilio de sus suegros podía haber más dispositivos con un material similar.

Según publicó Misiones Online, en los chats encontrados la mujer indicó: "Lo único que te voy a pedir es que la notebook que está en la casa, la marrón, hay que deshacerse. Puede haber material viejo, no sea cosa que un día caigan a casa o algo".

Asimismo, la mujer añadió: "Rompela o la llevamos a lo de Clarita o no sé". A lo que el exlegislador respondió: "Ok China, pero yo tengo fueros, no pueden entrar a mi casa de ninguna forma, no hay juez que pueda. Pero si te deja más tranquila, la tiro. A mí no me pueden investigar".

Siguiendo su conversación, la pareja de Kiczka volvió a hablar sobre la decisión de deshacerse de una computadora: "Qué sabés si Noelia no contó que hay una compu en el piso de casa. Pueden investigar y esa compu está muy a la vista, y el aparato ese que tiene las fotos también. Vamos a meter en una bolsa y llevamos a lo de mi mamá. Estoy ordenando un poco acá".

Con material de Noticias Argentinas