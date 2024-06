Luis Juez: "La gente le tiene más fe a la motosierra que a la mentira populista"

El debate en el Senado por el proyecto de La Ley Bases fue convocada para este miércoles a las 10 en una sesión donde también se debatirá el paquete fiscal por separado, según pidió la oposición.

Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio, habló en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y manifestó que será "una sesión compleja, de difícil pronostico, pero vamos a intentar darle al Gobierno después de un semestre la posibilidad que tenga las herramientas y una hoja de ruta para poder arrancar".

El senador también hizo un análisis del porqué Javier Milei llegó a la presidencia: "La gente votó la motosierra, y se aferra a eso porque le tiene más fe a la motosierra que a la mentira populista, hagamos autocrítica, este hombre no se cayó de una parra y apareció en el patio de casa, algo mal hemos hecho en estos 40 años".

En tanto, en la previa del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, el ala dura del kirchnerismo y organizaciones sociales convocaron para hoy, desde las 19:00, a una vigilia en la Plaza de los Dos Congresos, al respecto Juez afirmó: "Le digo a los muchachos que vamos a tener acá en la puerta del Senado, ¿no vamos a hacer ninguna puta autocrítica, no vamos a reconocer que lo que tocamos lo hicimos de goma, en serio no vamos a admitir que destrozamos la credibilidad de la gente, que en 40 años de democracia no tenemos un solo mejor indicador?".

Y agregó: "Lo tengo que decir, fracasé, me rompí el culo durante 40 años, intenté por todos lados, pero fracasamos, por mentirle a la gente, por hacerle creer que, sin laburar, sin esfuerzos, sin sacrificios, sin trabajo, sin excelencia íbamos a tener lo mismo, fracasé muchas veces por cobardía, por no decir las cosas cuando había que decirla, porque siempre es más cómodo una mentira piadosa que la verdad entonces, esta es la realidad".

"Esto lo estoy diciendo desde el fracaso más absoluto, el dolor más profundo, me he roto el culo 40 años haciendo política y me ha ido mal porque la gente eligió todo lo contrario a lo que yo creía que había que hacer entonces, llega un momento que uno tiene que optar: o repite el error o entiende por qué estamos como estamos", afirmó.

Y concluyó: "Vamos a tener una sesión complicada y ya veremos qué pasa en el Senado, acá te dormís y te velan".