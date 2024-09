"La recuperación económica mostrará señales en marzo, pero salir de la pobreza llevará 30 años"

Salir de la pobreza y equilibrar la balanza social es un grave problema que a la Argentina le llevará 30 años superar. Contundentes definiciones en declaraciones exclusivas a Ciudadano.News del recocido economista Walter Morales.

El especialista estuvo en Mendoza y expuso ante un número importante de empresarios, inversiones, financistas y jóvenes emprendedores. A los que les transmitió: "Estamos viendo dónde estamos parados, qué se está haciendo bien, qué es lo que no nos gusta tanto y qué es lo que falta todavía de toda la gestión de (Javier) Milei y empezar a trabajar sobre la microeconomía para que los sectores económicos empiecen a traccionar, aumente el consumo, la actividad económica empiece a despegar y cepo cambiario es la pregunta de todo el mundo, cuándo se levantaría".

Al mostrar luces y sombras del rumbo de la Administración Milei, observó: "Vamos por el camino correcto, el déficit fiscal tiene que desaparecer y está desapareciendo, ya tenemos superávit primario. El Banco Central limpió su hoja de balance, son avances muy buenos. Falta que aumenten las reservas, pero no baja el Riesgo país y hasta que eso no suceda las inversiones no vienen".

Economista Walter Morales.

Sobre el camino elegido y cuando comienzan a verse resultados, tuvo una particular expresión: "Probablemente, se consolide el superávit fiscal, un Banco Central que emite cada vez menos, a eso hay que sumarle que tenemos superávit comercial que hace años no tenemos. Vamos por buen camino, esto no es de un día para el otro, esperamos que la economía empiece a traccionar a partir de marzo".

Morales aseguró además que ya hay empresas en el país con fuertes inversiones en dólares y señaló lo que debería suceder con las que quieran invertir desde el exterior: "Las empresas que ya están en el país, que tienen excedentes, que pueden financiarse para hacer inversiones, que algunas anunciaron como Pampa Energía y Telecom, pero ya están en el país, con activos en el país, y con una operación muy fuerte en la Argentina".

Economista Walter Morales.

"El tema son las que no están en la Argentina, lo primero que deben estar pensando es en un país donde muchas leyes están escritas en un papel higiénico. Pensemos que nosotros pensamos en su momento de los 90 que era convertibilidad para toda vida. Entonces, cuando ven que hay una ley, ya no un proyecto, pero una ley, con un incentivo fiscal que dura 30 años, ponete el gestor lateral mostrador, se mata de risa. En la Argentina, dicen, ninguna ley dura 30 años".

Finalmente, y al contestar por el inmenso porcentaje de pobres e indigentes, que hoy Argentina muestra al mundo, reflexionó: "Lamentablemente, es un flagelo que nos va a llevar de dos a tres generaciones, estamos hablando de 20, 30 años. Si Milei no hubiera hecho el ajuste, en vez de tener 52% de pobres, tendríamos 40 %. Pero si miramos muchos salarios de entrada, el salario básico en las paritarias, también están debajo de la canasta básica. Estadísticamente, está por debajo, no digo que hay que sacarlos de ese listado. Hay muchos problemas en Argentina".

Producción periodística: Daniel Gallardo.