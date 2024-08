Internas en La Libertad Avanza: "Tenía todo para ganar y demostró mucha pobreza de criterios"

La interna en La Libertad Avanza está que arde luego de que la diputada mendocina Lourdes Arrieta revelara cómo se gestó la visita a los genocidas e incluso cuestionó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y aseguró: "Si me echan del bloque me voy con la frente en alto, sabiendo que dije la verdad".

En ese sentido, y con un tono crítico, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, diputado nacional por Buenos Aires por La Libertad Avanza, habló en el programa Sin Verso de Ciudadano News y destacó: "Cierta pena por ella porque me parece que tenía todo para ganar, fue diputada gracias a que en la foto estaba Javier Milei porque si no, no hubiera sido diputada y encima le dieron el armado político para la Libertad Avanza para tener el sello propio y no ser la alianza de la Libertad Avanza y siendo Mendoza uno de los epicentros de la revolución de la Libertad, tenía todo para ganar y demostró mucha pobreza de criterios".

"Lourdes pareciera que quiere involucrar más gente a pesar de que implique que se hunde más porque llegar a decir que ella no era contemporánea a la época de los militares, ese disparate que por eso no los conocía, hasta después decir que se había quedado dormida en la traffic y poco menos que la despertó Astiz y se sacó una selfie, una cosa absolutamente ridícula", aseveró.

—¿Puertas adentro generó rispideces haber filtrado los chats y los nombres?

—Imagínate, pero no por lo de los nombres, aclarar el tema de la libertad de acción y expresión es muy importante y llegar a la instancia de hablar de una comisión que incluso Lourdes mismo estaba promocionando que se arme una comisión para tratar de salirse de algo que fue protagonista ella misma entonces, una comisión para condenar a diputados o eventualmente a alguien que barajó el tema de expulsarlos de la cámara, no se me ocurre una cosa más fascista, porque yo no estoy persiguiendo gente o tratar de instalar un tema del kirchnerismo que le encantaría sacarse una foto y de hecho lo ha hecho con el represor y el dictador Maduro, cada uno depende de sus propios actos y en definitiva está representándose asimismo.

—Pasa que una cosa es sacarse una foto y otra divulgar chat que son una instancia privada...

—Por eso, todo mal, todo imprudente, todo poco digno. Ya viene dando signos, ella y otras diputadas respecto a que, el otro día puse un tuit, en que varias diputadas tienen que reconsiderar y hacer una introspección de qué lado quieren estar en la batalla que inicialmente nos metimos con Javier porque creemos que hay que sacarle el peso del estado a la gente y no quiere decir, hay muchos que dicen cerrá la boca, levantá la mano, no somos una máquina de votar, tenemos juicio crítico, pero la realidad es que formamos un partido político, tenemos un común denominador con lo cual puede haber cosa de sintonía fina y podemos tener distintas opiniones y eso se debate en el seno del bloque para ver cómo vamos a actuar en consecuencia, pero hacer cosas vinculadas a gestos que te das cuenta de que parecen operaciones de la oposición más rancia y conocida del kirchnerismo, cosa de poco criterio que se hacen públicas me parece que tampoco da la tranquilidad al bloque.

—¿Qué puede pasar en el Congreso si el presidente veta la reforma de la movilidad jubilatoria?

—Esto es una de las movidas políticas y rancias de donde el kirchnerismo habló siempre en contra de la cuestión del 82% móvil, que Cristina Kirchner lo vetó en 2010, porque se da cuenta en esa situación cuando gobierna que hay una restricción presupuestaria.

"Ahora, haciendo el paralelo de la concepción, de la restricción presupuestaria y el déficit cero que quiere poner Milei a lo que era Cristina Kirchner que dijo no al aumento del 82% móvil era para seguir con la inflación, con la deuda, los impuestos, para los kioscos del kirchnerismo y para todo el statu quo de la política. Javier ha puesto el freno de mano a todo eso y sería la restricción presupuestaria que tendríamos todos en nuestras casas", comentó.

"Volviendo al tema jubilación, también además de vetar esta cuestión, recuerden que la estatizaron, la gente que quería saltar el cerco de la catástrofe estatal de lo que significa el sistema PONSI de la jubilación de reparto, la expropiaron a lo Maduro para después echar manotazos a la caja de la Anses, usar esos fondos para el Pre Viaje de los estudiantes que se recibían y estos disparates y sumaron 3,5 millones de personas que no tenían todos los aportes, creo que el 30% tiene los aportes completos", dijo.

—Este año está siendo duro, ¿hay luz al final del túnel?

—He escuchado gente, incluso políticos que nos apoyan, dicen que había que cambiar y esto es algo distinto, entonces, la pregunta es decir, no apoyes a las ideas liberales porque es un cambio, porque el cambio puede ser una dirección mucho peor. Entendamos el concepto, que el estado siempre consume capital, aunque sea en las causas más nobles, de manera que nos empobrece, por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que pedimos al estado y tener un estado limitado.

"Tenemos que entender que el cambio no es por el cambio en sí, sino volver a las ideas de la libertad. Sacar el peso del estado a la gente para que pueda producir, hoy es todo un asfixie y una maraña de regulaciones fenomenal", concluyó.