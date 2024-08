Hace tres años que Fabiola Yañez viene dando señales de las presuntas agresiones

Las tribulaciones de Fabiola Yañez con la violencia presuntamente ejercida por Alberto Fernández, si bien saltaron a la publicidad en los último meses cuando se investigaba el caso seguros, empezaron mucho antes.

Se podría afirmar que el primer indicio surge el 12 de agosto de 2021 cuando la exprimera dama acude a la secretaria del mandatario, María Cantero, para informarle de las agresiones que ya estaba sufriendo por parte del entonces primer mandatario.

Las conversaciones y las capturas de pantalla que Yañez le envió a Cantero, y de las cuales la secretaria nunca habló hasta ahora, se encuentran en el expediente que ya cuenta con 174 páginas en las que se da cuenta de ese intercambio entre las dos.

Uno de los puntos más dramáticos de fue cuando la supuesta víctima le hizo saber que: "Anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad, que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él". Se refería a una amiga muy cercana de Yañez.

Por otra parte el fiscal Ramiro González, en su dictamen, indicó que el expresidente "sacudió a Yáñez por los brazos, causándole una lesión en una de sus extremidades, y la sujetó por el cuello", que tambièn fueron dadas a conocer en unas fotos que se publicaron en las redes.

La amiga referida es Sofía Pacchi, quien estuvo presente en la controvertida fiesta de Olivos, vio deteriorada su relación con Yáñez tras la filtración de las fotos de esa noche. A pesar de la ruptura, Pacchi continuó trabajando durante unos meses bajo la Secretaría General de la Presidencia, un movimiento que, según fuentes, tenía el objetivo de evitar que Yáñez hablara en los medios.

En esa conversación de agosto de hace tres años Fabiola le dijo a su presunta victimario: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede ser que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y tú me golpeas físicamente".