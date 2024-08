Cómo afecta al kirchnerismo el escándalo de Alberto Fernández

¿Con el escándalo de Alberto Fernández se terminará el kirchnerismo? La pregunta resuena en ámbitos de la política, frente a una fuerza que está envuelta en decenas de causas de corrupción, con condenados, presos y procesados por doquier. Y en ese caso, qué pasará con el peronismo y quienes podrían liderar una nueva etapa, y cuál debe ser el rol de Cristina para que su espacio no desaparezca.

Eduardo Reina, analista político, analizó el tema en Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio), donde señaló encontrarse "No diría desilusionado, pero bastante triste por este momento que vive la Argentina, con un impresentable como fue Alberto Fernández, que nadie esperaba que actué de esa forma. La verdad que nunca tan bajo ni nunca tan pobre como él. Esto va a seguir con su proceso legal, será imputado y después en algún momento si se puede comprobar algo, será retenido de su libertad".

Eduardo Reina.

Pero sobre la expresidente, indicó: "A Cristina no se la va llevar puesta, Cristina tomó distancia de él hace bastante, es más estuvieron en distintos lugares permanentemente y Cristina jamás se involucró, lo que deben seguir son las causas pedidas a todo esto, porque si ponemos el foco en Alberto Fernández nos equivocamos. Acá el verdadero foco hay que ponerlo en los seguros, en lo que pasó en Anses, en PAMI, en distintos estamentos en donde estuvo La Cámpora, que estuvo manejando ciertas cosas sin dar cuentas a nadie. Por ende si nos quedamos en la anécdota de Alberto Fernández, que es lamentable, porque lo que hay que buscar es transparencia en la gestión de Alberto Fernández, que no la vimos".

Pero, qué pasa con la herida que se le causa al peronismo. Según el analista, "El peronismo está herido, está implosionado, no encuentran un líder en ninguno de los estamentos. La Cámpora está por su lado, diría que el peronismo tradicional está tratando de rearmarse con una persona de la vieja guardia que es Pichetto y estarían faltando nuevos cuadros. Diría que el futuro de la Argentina y de la oposición estaría en un consenso en el que podríamos ver Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ese perfil de jóvenes que deberían tomar la posta de la oposición; debería ser gente que está en la gestión, que está demostrando que puede gobernar y que tiene posibilidad de crecer por su posibilidad de juventud".

Cristina Fernández y Alberto Fernández.

También se refirió a la "performance" de Cristina en Comodoro Py, donde debía declarar en el juicio a Los Copitos y terminó montando un show político: "Lo de Cristina fue bochornoso, seguramente mañana va a salir mi columna de El Perfil en donde hablo de ella. Ella se piensa que hay grupos internacionales detrás de este asesinato y la verdad son los Copitos. Me parece que la sobreventa que está haciendo Cristina es tremenda, Cristina ya no empuja lo que empujaba. Si ves la foto de ayer había 200 personas por fuera. No doy por descartado a nadie pero diría que ha perdido mucha credibilidad y mucho soporte. De hecho en la última charla que hubo en México, hubo 6 mil personas a través de Latinoamérica escuchándola, supuestamente a una mujer que es icono del progresismo latinoamericano".

Y siguiendo con la exmandataria, agregó: "Cristina eligió a Boudou, ella eligió a Zannini con Scioli, eligió a Alberto Fernández, no es el único error. Cuando a mi me vienen a decir 'no porque Cristina es una gran política', es una gran política oportunista de cierta cosas, ahora de estrategia no maneja nada".

Finalmente, se refirió a las alternativas del peronismo por fuera del kirchnerismo: "El peronismo republicano con el kirchnerismo no tiene nada que ver. Me parece que Pichetto no sé si es la persona que va a representar a todos, por eso digo que hay que buscar gente nueva y el peronismo está buscando gente nueva para tratar de poner un líder que tenga ideas claras, de gestión y que pueda gobernar. Hay que buscar gente joven del peronismo que haya sido descollante en su gestión y que tenga pasta para gobernar, nosotros pusimos un títere y así nos fue".