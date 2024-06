El Gobierno respalda a Pettovello ante intento de amedrantamiento

El Gobierno ratificó la denuncia de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, quien aseguró que intentaron ingresar en su domicilio en un barrio semicerrado ubicado en municipio de Moreno. "Rompieron su alambrado, trataron de ingresar", expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En conferencia de prensa, añadió que "la ministra entiende que el objetivo no era ingresar en la vivienda ni robarle ni nada" sino que respondió a "una consecuencia de amedrentamiento y de intentar asustarla en post del destape de corrupción más grande de las últimas décadas".

Pettovello no estuvo presente por segunda vez consecutiva en la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei. Todo su entorno considera que este episodio es un "intento de intimidación".

Durante la conferencia de prensa, Adorni destacó a la titular de Capital Humano por "el trabajo que está haciendo con un montón de negocios de corrupción y de cuestiones que estaban muy arraigadas dentro de sus funciones en gestiones anteriores".

"Entiende que no es ni más ni menos que la reacción de un intento de que no continúe con las denuncias y con las investigaciones. Es su apreciación", expresó y, luego, agregó: "En lo que respecta a las formalidades y a lo que ocurre en la justicia, somos respetuosos y avanzará la justicia en determinar si hubo alguna causa que puede identificarse o no".

Ante la consulta por las recientes renuncian en el ministerio y el rumor de que se podría desglosar, Adorni desmintió la posibilidad, pero comentó que "cualquier ministerio está sujeto a modificaciones permanentes".