Sandra Pettovello y Leila Gianni, víctimas de amenazas e intimidaciones

En un clima de creciente tensión, el Ministerio de Capital Humano ha sido el blanco de actos intimidatorios que han sacudido a sus funcionarios y han puesto en alerta a las autoridades. El presidente Javier Milei en su cuenta de X se refirió al delicado momento que enfrenta la ministra Sandra Pettovello y su asesora legal, Leila Gianni, quienes han sido las víctimas de estos actos perturbadores.

La Ministra Sandra Pettovello y todo su equipo están dando una batalla contra la corrupción como nunca se había visto en la historia. ¿Se dan cuenta porque todo el tiempo operan a la Ministra? Mientras gestiona termina con los curros. Algunos "críticos" prefieren a los chorros. https://t.co/VAEltw3PoR — Javier Milei (@JMilei) June 10, 2024

En la madrugada de este lunes, un grupo de individuos no identificados violó la seguridad de la residencia de Pettovello, causando alarma entre los vecinos que rápidamente alertaron a las autoridades. Aunque la ministra no estaba presente en el momento del incidente, la Policía Bonaerense confirmó que no se llevaron bienes de la propiedad, lo que descarta la posibilidad de un intento de robo.

Por otro lado, Gianni, conocida por su papel en la presentación de denuncias de corrupción, recibió una llamada telefónica amenazante en la que se mencionaba a sus hijos. Este acto de intimidación ha causado gran preocupación, tanto para Gianni como para el Ministerio.

Leila Gianni.

Estos incidentes ocurren en un momento de turbulencia para el Ministerio de Capital Humano, que se encarga de la gestión de la asistencia social en el gobierno de Javier Milei. Las autoridades están preparando denuncias formales para que se investiguen estos hechos, que consideran actos de amedrentamiento.

La escalada de intimidaciones ha llevado a una atmósfera de inseguridad en el Ministerio, con amenazas que se extienden incluso a otros funcionarios que han dejado sus puestos en la volátil estructura oficial del área. En abril pasado, una amenaza de bomba a la sede del Ministerio, que resultó ser falsa, añadió más tensión a la situación.

Pettovello y Gianni están en proceso de presentar denuncias formales para que se investiguen estos incidentes. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano sigue adelante, a pesar de las amenazas y la intimidación.