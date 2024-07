Video: Luciano De Cecco confesó que tuvo "pensamientos suicidas"

Luciano De Cecco sorprendió al mundo al revelar una faceta poco conocida de su vida: su lucha contra la depresión y los pensamientos suicidas tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 (hay que recordar que se retrasaron un año por el COVID-19).

En una entrevista con Clank Media, el capitán de la Selección argentina de vóley compartió los desafíos mentales que enfrentó en el periodo post-olímpico.

"Quería ser perfecto dentro de lo imperfecto y después de Tokio exploté. Estrés postraumático derivado en depresión, no me acuerdo bien el diagnóstico. Durante ocho meses vi negro", confesó De Cecco,

Los primeros síntomas se manifestaron a través de pesadillas recurrentes y ataques de pánico que lo dejaban exhausto y temeroso de dormir. "Volvimos de Tokio, hicimos la cuarentena y volví a Europa, al club. Paso una semana bien y empiezo a soñar raro, que me comían cocodrilos, cosas así. Me despertaba con taquicardia. Pasó una, dos, tres veces hasta que me daba miedo dormir", agregó.

A pesar de continuar compitiendo con el Lube Civitanova de Italia, De Cecco buscó ayuda profesional, aunque inicialmente sin éxito. "Terminaba la charla y me sentía peor", admitió.

"Yo soy una persona que no habla de salud mental y eso está mal. Invito a todos los que sufren que hablen, porque si la gente que lo vive no habla entonces nadie va a hablar" Luciano de Cecco

Manteniendo en secreto su sufrimiento, incluso de su familia, la situación empeoraba. "No lo sabía nadie. Iba a entrenar, jugábamos, ganábamos partidos, pero yo volvía a mi casa y me quedaba encerrado".

La recuperación de De Cecco comenzó con pequeños pasos y apoyo inesperado. "En ese momento sentís que te estás muriendo y los demás no existen. Después conocí a una chica, jugadora de vóley, y empecé a sentirme mejor, pero lo que mejor me hizo fue una charla con otros desconocidos, todo anónimo por Zoom", explicó.

Optó por no tomar medicación debido a las implicaciones de dopaje en su carrera. Sin embargo, su camino hacia la recuperación fue acompañado de logros deportivos, lo cual subraya la dualidad de su experiencia. "Ganamos la Copa Italia, llegamos a semifinal de Champions, salimos campeones y en el vestuario festejando les conté a todos los que me había pasado. Estaban todos blancos, algunos se enojaron porque no me abrí con ninguno".

En su testimonio más impactante, De Cecco reveló que en su peor momento llegó a tener pensamientos suicidas y compró pastillas "por si acaso". Sin embargo, estas mismas pastillas se convirtieron en un símbolo de su determinación para seguir adelante. "Las tengo todavía en mi casa, nunca las voy a tocar, ahora me mudé y las puse en una caja pero me las llevo. Me hacen dar cuenta de cuánto valoro la vida", concluyó.

La experiencia cercana al suicidio. La historia durísima que vivió Luciano de Cecco.

La historia de Luciano De Cecco es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y la posibilidad de encontrar la luz nuevamente.