Dante Sica: "estamos en la peor parte de la crisis"

La situación económica, luego de que el Gobierno obtuviera la sanción de sus esperadas leyes y los anuncios de Caputo y Bausili, ministro de Economía y titular del Banco Central, respectivamente, parece haber entrado en una etapa donde los mercados están presionando sobre el tipo de cambio, el cepo y generando inestabilidad que es señalada por más de un analista.

Dante Sica, economista, exministro de Producción y Trabajo de la Nación en tiempos de Mauricio Macri, abordó este clima en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), donde indicó: "Hay un tema internacional que en este momento afecta, estamos en la peor parte de la crisis, con el precio de la soja a la baja y el real depreciándose, y siempre que esa relación se invierte se genera mucha presión en el tipo de cambio local. Creo que hay un tema de presión internacional, nuestros socios comerciales están también depreciando porque el dólar se está endureciendo, y eso me parece que ha jugado".

Dante Sica

"Da la sensación que el mercado está un poco más agitado de lo que debería estar, creo que le están pidiendo una definición al gobierno que todavía no puede dar, en especial con el tema de la liberación del cepo", continuó, "Tengamos en cuenta que estamos con una economía saliendo de terapia intensiva. Estamos en un proceso que lleva tiempo y creo que hay que mirar más el 2024 como un año de transición. En ese marco, cuando uno fundamenta, no veo grandes motivos para esta gran tensión excesiva en el mercado, y me parece que vamos a tener que transitar estos meses con esta tensión".

Respondiendo sobre esa falta de grandes motivos para esa tensión, aseveró: "Diría que por un lado hay que reconocerle al gobierno, en especial a Caputo y en esto sumo a Milei, una visión y convicción muy fuerte con respecto al rumbo que hay que tomar con la economía. En general la mayoría de los economistas y del mundo político está de acuerdo con el rumbo que toma la economía y los ingredientes de política económica. Estamos entrando en una discusión en algunos puntos que parece casi de sintonía fina, con respecto a si es el momento o no de liberar el cepo. Este no es un gobierno que dice que este enamorado del cepo, creo que estamos en un proceso en donde el Gobierno va cumpliendo ciertas etapas".

Dante Sica

Impuestos y cepo

Otra de las cosas que se le reprocha al Gobierno es no haber cumplido la promesa de bajar impuestos, y sobre el particular, Sica estimó: "Si uno mira los tres impuestos más distorsivos a nivel nacional, retenciones, impuesto país, impuesto al cheque, aportan alrededor del 13% de recaudación con respecto al PBI, con lo cual pensar en una eliminación de estos impuestos implicaría que el sector pyme tiene que ir claramente a un fuerte superávit; hay que empezar a tener esa dimensión respecto al esfuerzo fiscal que se requiere a futuro para poder eliminar estos impuestos. Necesitamos que la economía crezca y que a su vez el gobierno pueda tener superávit fiscal".

Sobre la eliminación del cepo, precisó: "Estimamos que para fin de año puede haber un proceso, creo que parcial, y una eliminación total hacia fin de año va implicar desmantelar el impuesto país. El gobierno en los compromisos que ha firmado con el FMI, en el acuerdo que finaliza y será renovado para el año que viene, está el compromiso de empezar a desmantelar el impuesto país, que de alguna manera genera distorsión sobre el sector externo, en especial siendo el sector externo el que va a hacer un gran impulso de crecimiento en los próximos años".

Los motores

"Argentina tiene cinco grandes sectores que van a ser los grandes tractores en los próximos años, pero que requieren para poder expandirse, para poder generar las inversiones que se transformen en empleo, requiere de una economía estable con reglas de juego transparentes", remarcó el economista, añadiendo: "por eso creo que este proceso que se lleva durante este año, con un giro casi de 180 grados en la política económica que permita tener una economía normal como la que tienen los vecinos de nuestra región; con tasa de inflación que recupere el valor de la moneda y pueda desarrollar el sistema de crédito; creo que vamos a permitir desarrollar la potencialidad de nuestros recursos humanos, de nuestra capacidad empresarial y a su vez aprovechar la potencialidad de los recursos que tiene la Argentina".