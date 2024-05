Crece el malestar de las universidades públicas por el acuerdo UBA-Casa Rosada

La decisión del Gobierno nacional de aumentar el presupuesto a la Universidad de Buenos Aires (UBA) generó un fuerte malestar en el resto de las universidades públicas del país, que denunciaron una posible maniobra para dividir al sistema educativo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su malestar por la actualización en un 270% del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300% para hospitales a la UBA anunciado este miércoles.

Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN, se expresó indignado en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: “Tenemos la obligación de informarle a la gente que 60 universidades en todo el país han quedado sin ese aumento, así que, si el trabajo comenzó, comenzó con la UBA y terminó con la UBA”.

Además, manifestó su descontento y enojo: “Estamos tristes, desesperanzados, de esta enorme discriminación en donde el gobierno ha aceptado que quiere tener estudiantes de primera y estudiantes de segunda, los de primera serán los que están en Buenos Aires y son de la UBA y los de segunda son los demás. Todas las universidades del país no van a tener las mismas comodidades que tiene la UBA por una decisión política que es un escándalo de la educación argentina y que nunca había pasado en la historia”.

—Escuche al vicerrector de la UBA decir que de ninguna manera rechazaría los fondos porque sería no respetar a su alumnado, ¿coincide con esto?

—La mayor responsabilidad aquí está por parte del gobierno que es quien ha ido a tocar la puerta de la UBA, la ha llamado y han arreglado en soledad un gran problema que venimos planteando desde enero que era para todos, no para una, pero el vaso medio lleno en esta situación dice que al final teníamos razón, no alcanzaba la plata y estaba la plata, pensar que queríamos hacerle pagar a los chilenos, paraguayos, bolivianos, brasileños la educación pública porque no había dinero en Argentina y, además, no solo teníamos razón en el tema, sino también en la cuantía, es 300% lo que nos recortó para arrancar el año, estamos a mayo por llegar a junio, seguimos calentando motores y el motor no arranca y ya no sabemos qué hacer en las universidades.

—¿Cómo hará para pagar los gastos de funcionamiento en junio la Universidad Nacional de San Luis?

—Cuando todo esto comenzó hicimos una austeridad porque sabíamos que esto iba a ser un diálogo de sordos así que, hace tiempo que no tenemos horas extras, no tenemos nombramiento de personal, no hay cambios de categoría, hemos vendido los autos oficiales, los chicos tiene de cada diez salidas a campo cinco, el comedor universitario estaba mediodía y noche y ahora tenemos un solo turno. Hemos hecho el mayor de los ajustes adentro de las actividades de la universidad, con mucho dolor y debemos seguir así. El problema es que uno puede aguantar seis meses, ocho, cuatro, que es lo que estamos haciendo, el tema del presupuesto 2025 será el tema del segundo semestre si es que llegamos vivos.

—¿Cómo continuará la cuestión o qué otras medidas se tomarán?

—En primer lugar, puedo pecar de confiado, pero creo que el Gobierno va a acusar recibo en estas 48 horas de que ha sido un error gigantesco, porque es inexplicable, por lo cual me niego a pensar qué cosas vamos a hacer para seguir quejándonos, creo que será suficiente esta queja de 48 horas porque es tan duro que estoy seguro de que nos llamarán y nos dirán vengan, nos hemos equivocado, sentémonos a charlar, habrá un cronograma, ojalá eso suceda, traería mucha tranquilidad, hemos perdido mucho tiempo, ya hablamos del adoctrinamiento que no era, de la auditoría y explicamos, resulta que en 48 horas todo eso se borró, apareció plata para una universidad y lo que queremos es que aparezca para todas. Considero y estoy confiado que en las próximas horas o días se nos llamará y nos harán alguna propuesta para tratar de menguar esto.

—La relación que tienen las universidades nacionales en el territorio con las jurisdicciones donde se asientan, ¿hay empatía respecto de este problema por parte de los gobernadores?

—Sí, la hay, ahora también nosotros que gestionamos como lo hacen los gobernadores y los intendentes sabemos que es el peor de la historia argentina para ir a pedir a un gobernador o un intendente que te ayude, porque no están pidiendo por cuestiones fiscales atender problemas propios de las provincias y municipios, así que, es un mal de todos, está complicado para todos. Nosotros dependemos 100% de lo que nos mande el gobierno nacional, así que es por eso la desesperación.