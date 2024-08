Carrió auguró una condena para Alberto Fernández y dijo que Néstor Kirchner golpeaba a funcionarios

Como cada vez que habla, Elisa Carrió dejó muy fuertes conceptos, y en ese contexto aseguró que el expresidente Alberto Fernández será condenado por la presunta violencia de género que fue denunciada por la exprimera dama Fabiola Yañez, tras conocerse sus chats con la secretaria privada de su marido, María Cantero, derivados de análisis de las comunicaciones en la causa de corrupción por el affaire de los seguros.

Según la fundadora de la Coalición Cívica, todo el "mundo sabía" del ingreso a la Quinta Presidencial de Olivos de "mujeres" y agregó: "La vida privada de los hombres públicos es pública y de las mujeres públicas también. Si vos me dijeras que yo acá traigo 14 hombres para acostarse conmigo todas las noches, entonces vos me vas a decir que esto hace a la función pública y es un delito porque vos estás haciendo un uso... Eso no pertenece a tu vida privada", ejemplificó la exdiputada.

Fernández y Yáñez en Olivos

Además, auguró que Fernández va a ser "condenado", y a la vez puso en duda la relación que tenía con Yañez antes de asumir el 10 de diciembre de 2019: "Ni siquiera se sabía si era su mujer cuando llegó a presidencia. Se hablaba que había otras postulantes".

Pero no conforme con sus dichos sobre Alberto Fernández, Carrió también cargó contra el fallecido expresidente Néstor Kirchner: "Kirchner golpeaba a sus funcionarios. ¿Eso no es violencia? Aunque no sea de género. Le pegaban a los funcionarios, está en todos los diarios. No hay constancia pública, pero yo sí he visto cosas de las que no voy a hablar".