Álvaro Martínez respaldó la promesa de Milei de aplicar el veto presidencial

El presidente Javier Milei, además de la fuerte oposición que cosechó en la Cámara de Diputados de la Nación con la nuevo fórmula jubilatoria que ahora será analizada en Senadores, logró el apoyo de legisladores como el del mendocino Álvaro Martínez.

Así lo confirmó el hombre que responde políticamente a Omar De Marchi, actual Secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, en el programa Sin Verso, que conducen Gabriel Landart y Rebeca Miranda en Ciudadano News: "Estoy de acuerdo con que no se interfiera en el plan que tiene el Gobierno para de una buena vez solucionar de fondo los problemas que tienen los argentinos y de ser necesario es una herramienta constitucional que tiene el presidente de vetar aquellas leyes que entienda que van en contra del gobierno".

"Tenemos la posibilidad de realizar un proceso que se llama de insistencia, que es una vez que el proyecto sale de las dos cámaras, que tiene promulgación definitiva, el presidente lo veta, el Congreso puede desde la cámara de origen a través de los dos tercios insistir en el tratamiento del proyecto y ahí quedaría promulgado sin la necesidad de que pase nuevamente por el Ejecutivo".

"Si el Presidente lo veta el Congreso con los dos tercios puede insistir que la ley se promulgue, el veto queda nulo, tiene que ser votada sí o sí por dos tercios independientemente de la mayoría que haya salido de la Cámara de Diputados. La insistencia es por dos tercios", explicó en el primer tramo de la entrevista.

-Da la sensación que si bien hubo una licuación a las jubilaciones que fue importante para lograr el superávit en el primer trimestre del año, después había una fórmula que había resultado ser bastante convincente y que tenía consenso, que era esto de ir ajustando por inflación, por eso parece que destiempo esta medida. ¿Pensás lo mismo?

AM-Es así, incluso la fórmula venía en la ley bases. Si la ley bases hubiese salido en enero este problema ya estaría solucionado hace cinco o seis meses, en donde no hubiese obligado al gobierno a tener que sacar un decreto para que no salgan perjudicados los jubilados pero no solo que ese consenso existía y estaban todos de acuerdo, sino que además se le establecía un aporte adicional a ese índice que era por IPC, que es la inflación.

Esa fórmula, que es la que sosteníamos en la sesión de ayer, a que es aquella que le garantiza sí o sí al jubilado no volver a perder plata, porque si hoy la inflación es del 5% y mañana del 20%, es el 20%, no hay nada más que discutir. Y además, con ese plus adicional, versus fórmulas que nos han llevado al lugar donde estamos hoy, fórmulas que son muy lindas para los títulos de los diarios pero que a la hora de aplicarlo realmente son difíciles por la situación que vive el país.

Le meten al jubilado plata por un bolsillo pero se la sacan en el otro al generarles inflación, porque si dicen que vamos a aumentar el 80% pero la inflación es de 200% está perdiendo 120 entonces, eso hay que empezar a sincerarlo, decir la verdad a los jubilados, a todos, que el mayor problema que pega a todos en el salario y jubilaciones es la inflación, es la que nos come todos los días y eso es un tema que hay que atacarlo, tener el coraje, la voluntad y todos los argentinos y mendocinos estamos haciendo el esfuerzo para que eso suceda y por eso, la inflación está bajando y por eso ha vuelto el crédito privado al país, los bancos privados se animan a dar créditos, es una sensación del mercado que está viendo que un gobierno ha tomado la decisión de atacar de fondo los problemas, dejar de hacer parches y lo que pasó en el Congreso, que publicitariamente puede ser lindo de escuchar, es malo para todo el país.

-¿Es impracticable?

AM-Va a generar algo que estamos atacando, el déficit, el estado tiene diversas formas de financiarse, a través de los impuestos, que ya no creo que ningún argentino aguante más que pongamos impuestos, a través de tomar deuda, lo cual implica que la deuda que tengamos hoy heredada crezca, o emitiendo dinero, que era a lo que estábamos acostumbrados, a lo que nos tenían acostumbrados los que vienen con la solución, cuatro años gobernando y no se acordaron nunca de los jubilados y nosotros lo planteamos siendo oposición, hoy vienen con la solución pudiendo tener ellos desde el Ejecutivo las herramientas entonces, evidentemente no quieren beneficiar a los jubilados, quieren perjudicar a los argentinos.

-El tema que los jubilados siguen siendo variable de ajuste y hoy con una mínima no les alcanza para subsistir, incluso tienen que priorizar entre los medicamentos que comprar

AM-Estamos de acuerdo en eso.

-Hay que tomar medidas urgentes

AM-Ya hubiésemos solucionado gran parte si en enero hubiese salido la Ley Bases donde habíamos establecido cómo ir recomponiendo la jubilación que estaba tan atrasada, que es muy mala pero para que esto perdure en el tiempo y no sea un parche necesitas arreglar el problema de fondo, evidentemente dando soluciones por ahí menores a las que te gustarían pero si no arreglas el problema de fondo estamos de nuevo en lo mismo.

Parte de que también tengamos otra cara para con la sociedad es empezar a hablar con la verdad y el mejor ejemplo es el presidente, que hizo campaña diciendo la verdad, diciendo qué iba hacer y está haciendo lo que dijo que iba hacer y ganó diciendo lo que iba hacer, no títulos bonitos, diciendo muchachos hay que salir pero serán momentos difíciles, va a costar y es difícil, está costando pero estamos saliendo y los ejemplos los estamos viendo, no sé cuánto será la inflación pero será más baja que el mes anterior.

-En otros países, con economías gigantescas, tienen déficit. ¿Es tan riesgoso vivir con déficit?

AM-Con la cultura que tenemos nosotros evidentemente sí, que no aprendemos, me hablas de economías que están totalmente acomodadas, que saben cómo manejarlo y no se tientan a jugar con eso, no se tiendan a emitir, a jugar con un poquito más no hace nada.

-Cuando a un jubilado le decís me vas a dar un aumento del 0,4, más el 0,4, más el 0,4% y ve que ustedes se aumentaron el 80%. ¿Cómo creés que se sienten?

AM-Y como pasó en Senadores y son discusiones que hay que darlas y lo peor que puede hacerse es como se hizo en Senadores, que es oculto, rápido, entre otros expedientes, hay que debatirlo arriba de la mesa, no estamos discutiendo si está bien o mal, lo que sí está mal es la forma.

La forma fue malísima, después discutamos el fondo pero también tener en cuenta la realidad que está viviendo el país en estos momentos, por eso, habló desde la Cámara de Diputados, los legisladores no se aumentan las dietas desde diciembre, porque entendíamos la situación que atraviesa al país, distinto es lo que pasó en la otra cámara, serán los senadores los que tienen que dar explicaciones, pero no hay que hacerlo como lo hizo el Senado, hay que plantearlo, animarse a dar la discusión, no puede ser que no podamos hablar y escuchar a los que pensamos distinto, es un desafío y comparto lo de tener siempre en cuenta la realidad que viven los argentinos.

También es cierto, primero que la política ha hecho mucho porque que la gente piense lo que piensa de nosotros, no me hago cargo porque voy a cumplir dos años y medio, tengo 37 años y poco he hecho para que la ciudadanía piense lo que piensa de los políticos. Sí estoy convencido de que se puede cambiar y hay que cambiarlo y también sé que no son todos iguales y que cuando algunos pretenden decir son todos iguales le están haciendo el juego a los mismos de siempre que no les importa que entre gente nueva, con otra mentalidad, que quieran cambiar el sistema de verdad.

-Cada vez que Milei se come una derrota en el Congreso gana en popularidad.

AM-Evidentemente. Y la gente está buscando a alguien que pusiera las cosas arriba de la mesa y también es cierto, desde lo más político, que necesitamos una fuerza legislativa porque para que las cosas perduren, haya seguridad jurídica, para que el que venga a invertir sepa que mañana no le cambiamos las reglas, se necesitan las leyes claras que den seguridad jurídica y eso sale del Congreso. Hoy somos 37, 38, con algunos aliados 40, cuando se suman otros bloques somos muchos más. Somos 78 y somos muchos menos, somos 57 de los cuales la oposición mayoritaria que es el kirchnerismo más su nuevo socio, el radicalismo suman mucho más. Tienen quórum propio y pueden sacar este tipo de leyes como la de la sesión del martes.

-Decís su novio socio el radicalismo pero estas contradiciendo tú argumento anterior porque por qué el radicalismo no puede pensar diferente a ustedes y pensar diferente los asocia al Kirchnerismo directamente

AM-No, pensar diferente no te asocia, te asocia votar con ellos, darles el quórum, no votaron distinto, votaron juntos y como son las delgas de las instituciones y de la democracia perdimos una sesión, hay una herramienta que dijo el presidente que la utilizará que es el veto, iremos por ella pero no por el hecho de que está mal pensar distinto, sino porque la consecuencia de la sesión es echar para atrás todo el esfuerzo que estamos haciendo y poner en peligro no poder salir de la crisis que estamos, no estoy atacando al que piense distinto, al contrario, ayer fue una muestra de que evidentemente ganaron los que piensan de determinada manera, perdieron los otros, hay herramientas, lo que seguimos sosteniendo es que lo que tiene media sanción es peligroso para el país.

-También estás queriendo decir de alguna manera que lo que se hizo es para ponerle una piedra en el camino al presidente y no pensando en pos de los ciudadanos.

AM-Es que estoy convencido que ganó la política y no la cordura, fue un mensaje político, no puede ser que algunos diputados que entraron en pos del cambio, de no se cuánta cosa, acompañan primero a los que nos trajeron hasta acá y después fórmulas que no funcionan y ya está demostrado.

-¿O sea, no hay interés ni del radicalismo, ni del kirchnerismo porque los jubilados estén mejor sino joder al presidente?

AM-¿Hay alguna duda?, gobernaron cuatro años y no hicieron ninguna solución y los nuevos socios eran opositores, integrábamos el mismo interbloque, no lo estoy imaginando, no ataco ni la opinión distinta ni que hayan dicho no pensábamos más como ustedes, pensamos de otra manera.

-Hay que ver qué pasó en ese interbloque que de ocupar el sillón de Rivadavia sí o sí se los llevaron puestos y terminaron terceros

AM-Bueno...

-Hay que hacer autocrítica fuerte, vos la viste y te cruzaste de vereda rápido

AM-En mi caso, en la campaña anterior yo ya trabajaba con La Libertad Avanza, porque entendimos el mensaje de que hay que decir la verdad, es la única manera, si no ataco los problemas de fondo no voy a solucionar nunca las cosas y ver los argumentos que esgrimían.

"Decir que ellos tienen dignidad moral para venir a plantear las cosas, la verdad que primero, nos toman el pelo que todos los que estábamos ahí y después a la gente, que vidrio no come y eso me pone mal. No que piensen distinto, convivo en el Congreso con la mayoría que piensa distinto que yo y el mejor ejemplo de que nosotros escuchamos, que tomamos lo que nos dicen y lo cambiamos fue la ley bases, que entró en enero con 600 artículos, después de las modificaciones quedaron 300, después cuando la mandamos de nuevo quedaron 200 y ahora va por 160 artículos".