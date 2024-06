Diputada de la oposición analizó las últimas horas de la Cámara Baja

En las últimas horas, la Cámara de Diputados de la Nación fue centro de la polémica, luego de otorgar un aumento en sus sueldos, y darle media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Eugenia Alianiello, diputada nacional por Chubut de Unión por la Patria, analizó el desempeño de la Cámara Baja en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "En principio, los aumentos a los legisladores no se realizaron en su momento cuando fue la paritaria de los trabajadores de la cámara, no hubo actualización y ayer se informó que aparentemente habría una actualización de haberes, de las dietas todavía no vemos la resolución", dijo.

Y agregó: "Con respecto a las jubilaciones de privilegio, es un debate más amplio el que hay que dar, no solo los presidentes y vice de la nación cobran jubilaciones de privilegio, de todos modos entendiendo que son las autoridades máximas del país, no me parece que sea descabellado pensar en que puedan tener estas jubilaciones".

En relación con la media sanción obtenida por la movilidad jubilatoria, Alianiello destacó que "falta todavía ver qué pasará en el Senado y cuando esté aprobado va a salir la ley, pero todavía falta el tratamiento del proyecto en el Senado".

No obstante, afirmó que espera que eso sea lo que suceda y en ese sentido consideró: "Me parece una locura el planteo que está haciendo el presidente teniendo la situación económica del país y el déficit cero que plantea no puede ser al costo de un ajuste y las justificaciones, me parece una locura".