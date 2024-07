Tensión en Venezuela: el Gobierno venezolano expulsó a políticos argentinos

Este domingo se llevarán a cabo las controversiales elecciones presidenciales en Venezuela por lo que varios políticos fueron invitados, como es el caso del senador libertario de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni (Formosa), y el diputado del PRO, Francisco Bongiovanni (Santa Fe), en medio de un clima enrarecido fueron deportados sumándose a la lista de veedores internacionales y periodistas que han enfrentado la misma situación.

Ambos dirigentes políticos argentinos viajaron a Venezuela con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán mañana domingo, elecciones que mantienen en vilo a la comunidad internacional debido a la posibilidad de que, tras décadas en el poder, el chavismo podría ser derrotado.

Es la primera vez que el Gobierno de Nicolás Maduro, que busca su reelección, enfrenta una seria amenaza de perder frente al opositor Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, a quien la Justicia venezolana impidió competir.

En su cuenta de X, Paoltroni expresó: "Rodeado por siete soldados fuertemente armados, sin explicación alguna y reteniendo nuestros pasaportes, nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela, a pesar de haber sido invitados por Edmundo González y María Corina Machado. El régimen de Maduro está haciendo todo lo posible para evitar caer. Esta situación es una clara violación de nuestros derechos y evidencia el estado de represión y control que el gobierno ejerce sobre sus ciudadanos y visitantes. El domingo Venezuela va a hacer historia", posteoó el dirigente argentino.

Bongiovanni también se manifestó en sus redes sociales: "Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela".

A estos casos se suma el del periodista Jorge Pizzaro, quien denunció haber sido detenido en el aeropuerto de Caracas, donde fue interrogado severamente unas diez veces, le tomaron 14 fotos en diversos escenarios y le retuvieron el pasaporte.