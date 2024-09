Elon Musk acata las decisiones judiciales de Brasil para desbloquear su red social en el país

El 18 de septiembre, la red social X volvió a estar operativa en Brasil, a pesar del bloqueo ordenado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Un cambio de servidores de la red X, que pasó a usar las direcciones de IP dinámicas de la empresa Cloudflare, les permitió burlar la restricción establecida por la Justicia brasileña. "Cualquier magia suficientemente avanzada es indistinguible de la tecnología", escribió Elon Musk en su perfil de X, parafraseando al escritor de ciencia ficción Kim Stanley Robinson.

Multa millonaria a X

Ante esta artimaña, Alexandre de Moraes, ministro del STF, aplicó una nueva multa de 5 millones de reales a la empresa X, por considerar que la plataforma pretende "faltar el respeto al Poder Judicial brasileño" por medio de una "fraudulenta, ilícita y recalcitrante persistencia" y el servicio en el país quedó nuevamente bloqueado.

Cuando parecía que el enfrentamiento entre Musk y Moraes podría profundizarse, X emitió un comunicado reconociendo que la restauración del servicio fue involuntaria y mostrando voluntad de colaboración: "Continuamos con los esfuerzos para trabajar con el Gobierno brasileño para que ella (X) vuelva de la forma más breve posible al pueblo brasileño".

Dos días después, X nombró a su nuevo representante legal en Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova, abogada de la empresa antes del cierre de su oficina en el país, en agosto. Después de saldar las multas de 18 millones de reales y nombrar un representante legal, X se abre camino a la restauración del servicio en el país sudamericano. "La decisión que tomó Alexandre de Moraes exigía tres condiciones para que X vuelva. Esas condiciones están prácticamente cumplidas", confirmó João Brant, secretario nacional de Políticas Digitales.

Con el actual bloqueo de X, no es posible verificar si la tercera condición, que exige el cierre de perfiles con contenido golpista, se cumple totalmente. Aunque ya fueron bloqueados algunos de los perfiles más polémicos, como de los influencers digitales Allan dos Santos (forajido de la justicia) y Paulo Figueiredo.

Conflictos en Brasil con la red de Elon Musk.

Condiciones de la Justicia brasileña

Alexandre de Moraes solicitó el sábado más documentación a X, alegando que el nombramiento de representante legal en el país "no fue debidamente presentado". Además, autorizó a la Policía Federal (PF) a investigar a perfiles que burlaron el bloqueo de X usando servicios de la tecnología Virtual Private Network (VPN), como los diputados Eduardo Bolsonaro (hijo del expresidente), Níkolas Ferreira o Carla Zambelli.

El retorno del funcionamiento de X en Brasil depende a su vez, según la BBC, del pago de una nueva multa que está siendo calculada por diversos órganos públicos de Brasil.

El principal motivo para el cambio de estrategia de X reside en la presión de los inversores de la plataforma. Bruna Dos Santos, de la organización global Digital Action, considera que la plataforma depende de los inversores y de su imagen pública. "Todo lo que está ocurriendo no benefició a la imagen de la plataforma, que sufrió un éxodo considerable de anunciantes", aseguró Dos Santos a la BBC.

Un relevamiento de la consultora Kantar, basado en entrevistas con 18.000 consumidores de 27 mercados y mil inversores en publicidad, mostró que el 26% de los anunciantes planea recortar su inversión en X. De hecho, el 14% de los encuestados retirará sus presupuestos de esta red social antes de que concluya el año. La falta de control de contenido de extrema derecha en X, algo que viola leyes en la mayoría de países, es uno de los motivos alegados por los anunciantes. "X ha cambiado mucho en los últimos años y puede ser impredecible de un día para otro. Es difícil confiar en la seguridad de tu marca en un entorno como ese", afirmó Gonca Bubani, directora de Kantar, en declaraciones a The Guardian.

Por otro lado, el cambio de estrategia de Elon Musk en Brasil se produce luego de que millones de usuarios migraran a aplicaciones como Threads de Instagram o a plataformas como Bluesky, justo en el momento en que E-Space, empresa de Internet satelital que le disputa el mercado a Starlink, recibió autorización para operar en Brasil.

Lula da Silva ente las Naciones Unidas.

Brasil contra las 'big tech'

El presidente brasileño Lula da Silva hizo una alusión indirecta a Elon Musk en su intervención en la ONU. "El futuro de nuestra región pasa por la construcción de un Estado sostenible, eficiente, inclusivo, que enfrente todas las formas de discriminación, que no se intimide frente a individuos, corporaciones o plataformas digitales que se creen por encima de la ley", afirmó el mandatario brasileño. Da Silva aludía también a la carta pública "Contra el ataque de las grandes empresas tecnológicas a la soberanía digital", firmada por intelectuales y activistas de todo el mundo, entre ellos, Thomas Piketty, Yanis Varoufakis, Renata Ávila o Cory Doctorow.

La carta considera el caso brasileño como "el eje del conflicto entre las corporaciones big tech y aquellos que buscan construir una democracia y un paisaje digital centrado en las personas".

El texto solicitaba apoyo internacional a Brasil, un país que durante los gobiernos izquierdistas entre 2003 y 2016 fue una referencia en soberanía tecnológica. El sector público apostó entonces por el software libre, en detrimento de los sistemas operativos de Microsoft o Apple, y aprobó el Marco Civil de Internet, que protege la neutralidad de la red frente a las prácticas monopolísticas de las multinacionales. Entre las prioridades de la gestión de Lula se encuentran el lanzamiento de un sistema de Internet vía satélite de titularidad pública e impulsar nuevas formas de Inteligencia Artificial desde el sur global, discusión que busca seguir sumando respaldo internacional durante la presidencia brasileña del G20.

El escritor Kim Stanley Robinson, a pesar de no haber firmado la carta de apoyo a Brasil, parece estar al lado de Lula frente a Elon Musk. "No tengo fe en los millonarios, no deberían existir", confesó tras el lanzamiento de su última novela "El ministerio del futuro".

Con información de elDiarioAr