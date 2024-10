Robbie Williams sorprende al mundo: ¡se transforma en un simio en su biopic!

Better Man, la película biográfica del ícono británico Robbie Williams (50), llegará a los cines en diciembre y promete una narración sorprendente. En un adelanto revelado por Paramount Pictures, se muestra al cantante retratado como un chimpancé generado por computadora, dando un giro inesperado a su vida y carrera musical.

La cinta, dirigida por Michael Gracey, utiliza esta representación surrealista para explorar las complejidades del ascenso, caída y resurgimiento de Williams, así como sus problemas con la fama y la salud mental.

¿Por qué un mono?

El adelanto de Better Man ha dejado al público intrigado al mostrar a Robbie Williams, no como sí mismo, sino como un chimpancé que canta y baila. En el tráiler, Williams bromea: "Soy una de las estrellas pop más grandes del mundo... pero siempre me he visto a mí mismo como algo menos evolucionado".

Este enfoque insólito proviene directamente del sentido del humor del cantante y de su percepción sobre la fama. Durante años, Williams se ha descrito a sí mismo como un "mono de circo", obligado a actuar para impresionar a los demás desde su infancia.

La película presenta al joven Robbie, representado por el primate CGI, intentando encajar en su entorno mientras lucha con problemas internos, como el abuso de sustancias y la presión de la fama. A medida que la historia avanza, el chimpancé se convierte en una estrella pop, reflejando la trayectoria del propio Williams. Este símbolo del mono captura cómo el cantante ha sentido el peso de tener que "actuar" constantemente, ya sea en su juventud o en su apogeo musical.

¿Cómo se logró esta increíble transformación?

Michael Gracey, el director de Better Man, explicó que la decisión de retratar a Williams como un mono fue clave desde el inicio del proyecto. Sin embargo, esta idea audaz fue también la razón por la que la película tuvo dificultades para conseguir financiación. Según Gracey, muchos inversores abandonaban el proyecto al escuchar que el protagonista sería un chimpancé generado por computadora. "Para mí, el mono fue lo que hizo clic", comentó Gracey, destacando que esta decisión le permitió capturar mejor la complejidad de la vida de Williams.

La tecnología de captura de movimiento fue esencial para darle vida al mono. El actor Jonno Davies fue quien se encargó de realizar el motion capture para el chimpancé, mientras que los efectos visuales estuvieron a cargo del prestigioso estudio Weta FX, conocido por su trabajo en películas como Avatar 2: El camino del agua. El resultado es una representación única de la vida de Robbie Williams, que combina elementos surrealistas con una narrativa biográfica.

Un proyecto respaldado por el propio Robbie

Robbie Williams no solo está involucrado en la película a través de su representación CGI, sino que también prestó su voz para el personaje y participa en la narración. Además, la banda sonora de Better Man cuenta con sus canciones más icónicas, como "Angels" y "Rock DJ". Según el director, el cantante se emocionó al escuchar por primera vez la propuesta de ser representado como un mono. "Sonrió de oreja a oreja cuando se lo presenté. Pensó que era tan loco que iba a funcionar", reveló Gracey.

El proyecto ha recibido un fuerte respaldo no solo por parte de Williams, sino también del público. La premiere de Better Man en el Festival de Cine de Telluride el 30 de agosto de 2024 fue todo un éxito, recibiendo una ovación de pie. Además, la cinta fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde también generó reacciones positivas. Ahora, se espera que llegue a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2024, con grandes expectativas por parte de la crítica y los fanáticos.

Un viaje emocional y surrealista

La narrativa de Better Man no huye de los momentos oscuros de la vida de Williams, incluyendo sus batallas contra el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Sin embargo, el enfoque de contar esta historia a través de un personaje tan peculiar como un chimpancé hace que la película sea única dentro del género biográfico. El mono CGI no solo representa la lucha interna de Williams, sino también su sentido del humor y su percepción crítica de la industria musical.

La película invita al espectador a aceptar esta metáfora desde el principio. Michael Gracey, confiado en su decisión artística, asegura que "van a enamorarse de este pequeño mono". En efecto, la combinación de tecnología avanzada, una narrativa emocional y la voz de Williams promete hacer de Better Man una experiencia cinematográfica fuera de lo común.