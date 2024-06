Intensamente 2: ¿es un éxito de taquilla sobrevalorado?

Llegó a los cines la muy esperada Intensamente 2 y, obviamente, se transformó casi automáticamente en un éxito de taquilla. Según informes de la reconocida publicación Deadline, la película consiguió el fin de semana de estreno internacional más exitoso para cualquier film animado. Con una recaudación asombrosa de 295 millones de dólares, la cinta superó a The Super Mario Bros Movie, que ostentaba el récord previo.

Mientras tanto, en Argentina sacudió la taquilla al convocar a 1.614.936 asistentes hasta el último lunes. La cinta animada, que superó el millón de localidades en cuatro días, fue la más vista, seguida por Bad Boys: hasta la muerte, que cortó 280.671 entradas en igual plazo, consigna Ultracine.

Pero la pregunta es: ¿vale la pena comprar un ticket para esta secuela?

Primero vamos a hacer un mini flashback. Intensamente se estrenó en el festival de Cannes del 2015 y no paró de cosechar buenas críticas. El film planteaba de manera muy gráfica y lúdica como convivían en la cabeza de una niña (Riley) las distintas emociones: Alegría, Tristeza, Desagrado, Temor y Furia.

Es una de las grandes películas de animación de este siglo, es una prueba de lo absolutamente brillantes que pueden ser en Pixar. En Intensamente hacían algo que parecía de una complejidad tremenda que era explicar las emociones humanas con un sistema primario de colores. Además, no solo te hacía un retrato de lo que eran esas emociones, sino que retrataba la existencia humana desde el nacimiento y como esa niña crecía.

Luego nos presentaba una aventura dramática muy divertida de las emociones en la que íbamos descubriendo cómo funcionaban en este mundo primario y lleno de ideas.

Ahora, 9 años después, llega la secuela y, siendo honestos, las secuelas de Pixar, salvo Toy Story 3, en general son mucho más flojas que las películas originales.

Dejando esto en claro, uno llega a ver Intensamente 2 con la expectativa de ver un film a la altura del original, pero lamentablemente esto no sucede, principalmente porque desaparece la sorpresa de enfrentarte a lo desconocido.

Ejecutan la película de una forma que sea casi un espejo de la primera, es decir, que se parece demasiado a la original, con lo cual ya no solo no hay sorpresa, sino que hay algo de recurrencia y en la comparación con su predecesora va a salir perdiendo.

El gran añadido a la película son las nuevas emociones: Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui (es un término francés que vendría es una mezcla de pereza y aburrimiento). Con estas nuevas emociones que aparecen en el puesto de mando de las emociones de Riley, los primeros 20 minutos son tremendos y muy divertidos.

Pero la película con el transcurrir de los minutos va perdiendo fuerza y vamos encontrando más similitudes con la primera entrega. Otra vez emociones terminan fuera del control de mando y deben volver al mismo, transformándose en una road movie a través de la mente de Riley (mismo argumento de la Intensamente original).

La gran protagonista de la película es Ansiedad, dejando muy poco espacio para sus nuevas compañeras y acaparando la escena. Si bien explora nuevos rincones de la mente de nuestra protagonista en sí es más "superficial" que la primera, más efímera, es entretenimiento sin mucho más.

Intensamente 2 no deja de ejecutar sus propios pasos de baile, es más esquemática, es más sencilla. Su predecesora buscaba hacer un retrato global de lo que vienen a ser las emociones en la existencia humana de una niña a lo largo de distintos de distintos años centrándose en un punto en concreto.

Tenía más ambición en expresar y poner en imágenes la complejidad de la mente humana. Acá nos encontramos con una aventura que viene a ser un campamento de verano que vive la protagonista. Todo es más lineal y está muy controlado (no tiene baches o bajones) pero en general es muchísimo más sencilla en contenido.

La película en sí deja un buen mensaje (no dejar que la ansiedad controle tu vida) y es divertida tanto para pequeños como para los mayores. Pero no vayamos al cine a encontrarnos con Intensamente, porque no está a la altura de su predecesora, simplemente son diferentes, cada una a su estilo. Lo que tenemos que dejar en claro es que nos hacen falta más historias originales que nos vuelen en la cabeza y eso Pixar ha demostrado que es capaz de hacerlo de buena manera. Confiemos en que en un futuro vuelva a suceder.