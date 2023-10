Las asociaciones de bancos apuntaron contra Milei: pidieron “responsabilidad democrática”

Las asociaciones de bancos difundieron este martes un comunicado pidiendo por "responsabilidad democrática" en la campaña presidencial y rechazaron declaraciones alarmistas que realizaron las y los candidatos presidenciales de cara a las elecciones 2023.

Dicho comunicado se da luego de las declaraciones realizadas por el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en contra el peso argentino y la forma de ahorro en plazo fijo.

La carta está firmada por la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

"En el marco de los 40 años de democracia, en pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una democracia fuerte requiere instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable", iniciaron en la comunicación difundida este martes.

Por esa razón, sostuvieron la importancia de que quienes aspiren a gobernar, "tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", remarcando que "deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras".

En declaraciones radiales durante las últimas horas, Milei había recomendado que quien tenga un plazo fijo "no lo renueve" y que "jamás" ahorren en pesos. "El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", apuntó.

"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la Presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron.

Y añaden: "Más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia en mucha gente".

Sobre el cierre, las asociaciones de bancos piden a los candidatos presidenciales "responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere" para fortalecer la democracia y el bienestar del pueblo argentino.

La Asociación Bancaria también cruzó a Milei

La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, apuntó contra el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por sus dichos sobre el dólar y el peso argentino.

"En el día de ayer (por el lunes) se expresó respecto al sistema financiero diciendo que no inviertan en plazos fijos porque es una moneda de excremento y que recomendaba irse al dólar, días antes en otra afirmación temeraria y dolorosa para el bolsillo de los argentinos. Dijo que mientras más alto el dólar, más fácil sería dolarizar la economía", iniciaron.

En esa línea, el sindicato marcó que las afirmaciones "no son causales" y tienen como objetivo "generar zozobras en la sociedad y provocar deliberadamente una crisis financiera de proporciones" que afectará a los puestos de trabajo y al sistema financiero en general. A su vez, sostienen que algunos candidatos presidenciales buscan generar "incertidumbre financiera y económica" por "meras especulaciones electorales".

"El sistema financiero ha demostrado solidez en todo este tiempo y este tipo de declaraciones temerarias en vísperas de una elección, solo buscan con un egoísta fin político afectar el funcionamiento de dicho sistema para sacar un rédito electoral. Llamamos a la reflexión, a la cordura, a la sensatez y a la responsabilidad de todos y todas los/as candidatos/as que están haciendo este tipo de manifestación, que prive el sentido común y se piense por un momento las consecuencias", señalan desde La Bancaria.

Sobre el cierre del comunicado, el sindicato manifestó que no existe país en el mundo que "pretenda tener soberanía económica e instrumentos económico-financieros propios que no cuente con un Banco Central" y que todos los Estados Nacionales "se reservan la capacidad instrumental de fijar políticas monetarias y financieras" propias. "Eliminar al Banco Central es atacar la Constitución Nacional, que en su artículo 75 insta al Congreso nacional 'a establecer y reglamentar un banco federal con la facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales'", marcaron. Por último, rechazan cualquier intento de privatización de la Banca Pública.