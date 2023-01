El duro pronóstico del FMI respecto a la economía mundial en 2023

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo desde Davos que dicho organismo espera un deterioro de la actividad económica mundial para lo que resta de este año 2023. "Se espera que el Producto Interior Bruto toque fondo, aunque todo volvería a mejorar a partir del 2024" expresó a la cadena CNBC.

"La proyección indica que bajaremos medio punto porcentual con respecto al 2022, pero la buena noticia es que los cálculos indican un crecimiento para el próximo año, en el que finalmente veremos un alza en la economía mundial" expresó la titular del FMI.

En la entrevista que brindó este martes, Georgieva habló también de los bancos centrales, y dijo que, en su opinión, "todavía no ha llegado el final del endurecimiento de las políticas monetarias, ya que la inflación se está ralentizando, pero sigue siendo bastante alta".

El FMI rebajó hasta en tres ocasiones su proyección de crecimiento desde octubre de 2021, aunque podría no volver a hacerlo. "No veo una rebaja ahora, pero el crecimiento en 2023 se ralentizará", expresó Georgieva.

En este sentido, la directora del Fondo se dirigió a los bancos con la advertencia de que "no saquen el pie del freno demasiado pronto: deben tener cuidado en eso". Estas palabras aparecen una semana después de que la inflación en Estados Unidos alcanzara su nivel más bajo desde octubre del 2021, mientras que en Europa se sigue desacelerando.

Con respecto a China, que este martes anunció un crecimiento del PBI del 3% en 2022, Georgieva aseguró que contemplan un aumento del PBI de ese país, aunque no volverá a representar una parte del crecimiento mundial: "Las tasas de crecimiento de China no volverán a los días en que generaban cerca del 40% del crecimiento mundial, esto no va a suceder", destacó Georgieva.