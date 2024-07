"Celebro que el equipo económico entienda que la economía no se regula por sí sola"

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei el fin de semana pasado, fueron presentadas como un nuevo esquema para restringir aún más la emisión de pesos, en esta oportunidad para la compra de dólares de los exportadores.

El economista Haroldo Montagu nos dio sus impresiones acerca de las últimas medidas del Gobierno.

Al respecto, el economista Haroldo Montagu expresó en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio: "El fin de semana se anunció una política cambiaria que apunta a reducir la brecha de los dólares paralelos con el objetivo real de bajar la brecha. Entonces, de ahí, surgen algunas dudas y el lunes tuvimos el primer resultado. En realidad podemos decir que los impactos en la economía ocurren por dos motivos: por el anuncio y por la política. (Lo que pasó) el lunes fue resultado del anuncio, porque subió el riesgo país, bajó el dólar paralelo, bajaron las brechas en un movimiento que los analistas ya anticipábamos que iba a ocurrir, porque ante el temor de que el Banco Central saliera a intervenir el mercado con dólares, esto generó la lógica caída de los títulos públicos y el aumento del riesgo país".

Luis Caputo y Javier Milei anunciaron nuevas medidas monetarias.

"Esto es un anuncio de la intervención de los mercados con el objetivo de bajar la brecha cambiaria. Más allá de los dogmas y las ideologías, celebro que el Gobierno tome medidas, que entienda que los mercados no se regulan solos y que para obtener resultados hay que generar políticas económicas, sin ponernos a discutir los personajes y las personas. Así que, celebro que se estén dando cuenta de esto", agregó Montagu.

Y consideró que "también, como cuestión más estructural, en este fin de semana se dieron cuenta de que existe algo denominado restricción externa, donde la falta de dólares tiene implicancias en la economía, y resolver todo con una devaluación, como muchas veces se ha intentado, es una vía directa al fracaso. Entonces, celebro en este caso que el equipo económico entienda que la economía no se regula por sí sola".

—¿Qué pasa con las reservas? El Banco Central sigue quedando flaco en reservas, con lo cual el proyecto de dolarizar la economía se va alejando.

—Ahí está la inconsistencia de la medida en sí, o más que inconsistencia, las patas cortas. Porque efectivamente esta política implica desprenderse de reservas, de dólares, intervenir mercados financieros con los dólares acumulados del Banco Central, con lo cual ya el objetivo último de dolarizar sin dólares parece ser un problema práctico y metodológico. Entiendo que lo que intenta el Gobierno con esto es despejar dudas respecto de una futura devaluación, disminuyendo la brecha cambiaria e intentando que el sector agropecuario liquide cerca de los 13 mil millones de dólares que tienen guardados en sus silobolsas.

"Pero creo que eso no va a ocurrir porque acá hay una cuestión de tiempos y de cómo los mercados y el sector agropecuario perciben la sostenibilidad de esta política. Una cosa es la apuesta del Gobierno y otra cosa es lo que vaya a ocurrir. Entonces, en la medida que baje la brecha, eso va a hacer a costa de vender dólares, que el Banco Central se desprenda de dólares. Y eso retroalimenta temores a una inestabilidad cambiaria, y cuando aparecen esos temores la gente no se desprende de sus activos dolarizados, todo lo contrario. Ahí es donde percibimos esta cuestión de patas cortas, que en última instancia radica en una inconsistencia de política económica", opinó el entrevistado.

El peso argentino debe ser consolidado como moneda estable.

"Me parece, mirando en el mediano plazo y pensando en la visión de país, el objetivo debería ser fortalecer la moneda, no eliminarla. Si le ponemos esos límites, debería hacerse cuando la economía emprenda una senda de crecimiento, no como ahora, que cae a una velocidad récord. Un objetivo debería ser que la encomia argentina crezca y eso es lo que le va a dar sustentabilidad y fortalezca a la moneda. La moneda doméstica puede ser fuerte o débil, no va a depender de mayor o menor emisión, sino de la fortaleza de la economía", indicó.

"Incluso en esta propuesta de competencia de moneda que verbaliza el Gobierno constantemente, si ya arrancamos diciendo que queremos competencia de monedas, pero vamos a eliminar el peso, ya vemos cuál va a ser el ganador antes que empiece esa competencia. Ahí hay una inconsistencia, una atadura a los dogmas y poca visión de una Argentina que debería ser deseable a futuro", consideró después.

"Creo que hay una búsqueda desesperada por lograr un indicador, una variable que arroje un resultado positivo como si con eso fuera suficiente para decretar el fin de la recesión económica. Estamos viendo mes a mes que la recesión continúa en términos de actividad económica, en actividad industrial. Podemos ver que los rubros industriales más activos son los que tienen que ver con la primarización de la economía, con la extracción de recursos naturales", expresó.

"Entonces da para pensar si el modelo económico que tiene el Gobierno en la cabeza va hacia ese lado, donde se priorizan la producción y las exportaciones. Pero si vemos los números de empleo, de las importaciones, entonces todo eso no pega la vuelta y pareciera que no está cerca de pegarla. Insisto, por más que aparezca un dato que pueda ser positivo, me parece que estamos lejos de un rebote porque no vemos políticas que ayuden a esa recuperación", dijo finalmente Montagu.