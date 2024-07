La estrategia del Gobierno para controlar las turbulencias ascendentes del dólar

Gustavo Marangoni, politólogo, ex presidente del Banco Provincia, explicó en diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), que implica esta segunda fase de emisión cero, anunciada por el oficialismo.

"El Gobierno, a lo largo de estos últimos meses, vino sumando definiciones a lo que quiere hacer. La primera era, si no hay más déficit fiscal, no se emite circulante para financiar ese déficit, por lo tanto, menos pesos en la calle. Después le agregó, como el Banco Central para pagar su deuda tiene que eliminar los famosos pasivos remunerados, es decir la deuda que el Banco Central tiene con los bancos privados o públicos y con agentes financieros, se la vamos a pasar al tesoro; después dijeron que salen los seguros, que se llaman PUTS, por lo tanto, los bancos deciden si los quieren cobrar antes, van a eliminar eso también".

"Hace 10 días, Caputo dijo que hay una emisión del peso que no es perjudicial, es la que hace el Banco Central para comprar dólares. Ahora, el fin de semana cambiaron esa perspectiva, aclarando que la van a neutralizar y con los dólares que se compren con las exportaciones, los van a poner en el mercado para reducir la brecha", expresó Marangoni.

La brecha cambiaria

El politólogo comentó: "Se va a intervenir el mercado cambiario para bajar la brecha, que es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y un tipo de cambio alternativo (por ejemplo, dólar blue). Ahora, todo esto para comprenderlo mejor, está dentro de lo que el gobierno anunció como fase dos. Luego de aprobar la Ley Bases, luego del paquete fiscal dijeron vamos a empezar una segunda fase. Sin embargo, cuando hicieron esa conferencia del viernes, hace 2 semanas, quedó como gusto a poco, quedo como que la fase dos y la fase uno no tenían mucha diferencia, y el mercado sabe que no se puede salir del cepo ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene, pero exige una hoja de ruta y como la hoja de ruta que se da no tiene certezas... Cuando se elimine la emisión, cuando la inflación baje a cero, cuando sucedan una serie de cosas, entonces, con esa incertidumbre, muchos se empiezan a poner nerviosos y ahí se genera una reacción de expansión de la brecha".

"Esto que se empieza a implementar el día de hoy, pero que no sabemos todavía cómo funcionará, porque más allá que en la jornada hayan bajado algunos dólares alternativos en su cotización, también se ha caído el precio de algunos bonos, un día no es un periodo suficiente, habrá que ver, en la cancha se ven los pingos. Se verá cómo evoluciona el humor del mercado".

"En Argentina gobernar es gobernar en relación peso-dólar, si el dólar está tranquilo el gobierno está tranquilo"

"Los dólares, tanto el blue como los alternativos, han bajado respecto de la cotización del viernes, pero los títulos del sector público han caído, eso explica el riesgo país y en acciones, parece que también hay caída".

"Pero, no sabemos si el Banco Central vendió, intervino, porque eso en general se produce en el día, solo vemos estas repercusiones por anuncios, entonces estamos todos ansiosos, pero estas cosas hay que juzgarlas cuando vaya pasando la semana, porque a lo largo de los últimos años, diría desde abril del 2018, cuando empezó esa corrida cambiaria hace 6 años, que también tenía a Caputo en el centro, la relación peso-dólar era 18 a 1".

"Hoy estamos en 1430 a 1. Hay que ser prudentes en el análisis, al igual que aquellos que llevan adelante la ejecución de una política monetaria, porque la semana pasada veíamos funcionarios en redes sociales que decían que ya estaba la partida de defunción de la inflación: 'se murió la inflación en Argentina' y yo me pregunto: ¿No será demasiado pronto?", dijo el entrevistado.

La vigencia del Pacto de Mayo

"Es un decálogo de cuestiones genéticas. En general, una foto con el presidente y gobernadores que puede haber servido, pero estamos ahora con otras urgencias, lo que quiero señalar es que a ningún presidente argentino se le niega ni un vaso con agua, ni una propuesta razonable para el país, ni una foto".

"Todos los presidentes dicen que han recibido la más pesada herencia de la historia argentina, pero vamos a poner una bisagra que va a dejar atrás la decadencia, entonces, porque no lo volvería a repetir el presidente. Desde ese punto de vista es fenómeno, ahora, hay que pensar la Política Argentina de los próximos meses y años para recuperarse; no porque tenemos este equipo manejando la mecánica de decisiones".

"Es una cuestión de coyuntura con la cual comenzamos esta entrevista, que está vinculada a cuestiones más urgentes, pero que también de alguna manera reflejan la dificultad de los sucesivos gobiernos de Argentina", comentó Marangoni.

"Inconsistencias hay varias, por ejemplo, cuando Cristina hablaba de la carencia de dólares, después que entró su gobierno en funciones dejaron al banco central sin dólares, entonces esas políticas también fueron inconsistentes. Creo que, ahora, el tema es este gobierno; los primeros 6 meses los mercados reaccionaron bien, sabemos que en Argentina gobernar es gobernar en relación peso-dólar, si el dólar está tranquilo el gobierno está tranquilo".

"Los argentinos venían un poco más tranquilos, pero a partir de la primera semana de mayo el dólar se empezó a mover y el gobierno dice el problema es el techo, y hay muchos que creen que es el piso".

"El ministro de Economía habla de los devaluadores seriales, pero la pregunta que surge es: ¿El tipo de cambio a 900 pesos...? ¿Eso es medida con un Banco Central, que si bien, pudo hacer compras en estos 5 meses, todavía tiene las reservas negativas?".

"Cuando un gobierno de las características liberal, libertarias como este, empieza a pelear con el mercado, hay bancos que complotan, y eso te pone en un lugar más difícil".

Las prioridades del Gobierno ante un panorama donde se profundice la recesión

"Si me permiten hacer una analogía, y hago una aclaración para aquellos que tienen menos de 30 años, para nosotros decir esto es parecido al primer año de la gestión de Carlos Menem, año 89-90, cuando Menem asumió, lo hizo en nombre del PJ en ese momento.

"Había hecho campaña con la revolución productiva, salariazo, el Estado y, de repente, cambió por la economía popular de mercado, eligió un rumbo que los mercados dijeron qué bueno está esto", sostuvo el entrevistado.

"Era una sorpresa para los mercados muy positiva, dado que privatizó, desreguló, ramal que para ramal que cierra, pero, en los primeros meses, Menem había elegido un equipo que, en la primera semana, se le murió un ministro, el otro ministro duró pocos meses.

" Se notaba mucha improvisación y falta de equipo y el mercado le dijo, estábamos contentos con la dirección que agarraste, pero te está faltando profesionalismo. Y apareció Cavallo".

"Eso, creo, el gobierno actual todavía no lo ha logrado, tiene una crisis más profunda, porque en los últimos 20 años, los indicadores económicos son cada vez peores respecto de lo que le deja un gobierno a otro, entonces las urgencias son más acuciantes. Entonces, lo que se le está demandando ahora es que mejore la gestión", culminó el politólogo.

Producción Periodística: Enrique Villalobo, José Urrutia y Daniel Gallardo