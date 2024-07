"El mayor ajuste que se hace este año es desarmar la bicicleta financiera de las leliq"

Ansiosos por que se elimine el cepo al dólar, la pregunta obligada de todos los economistas frente al presidente Milei es cuál es la fecha indicada o cuáles son las condiciones requeridas para hacerlo.

Pero ante la oportunidad, ocurrida un rato antes de comenzara el desfile del 9 de julio, el primer mandatario le contestó a un periodista que eso ocurrirá cuando se despejen tres condiciones: terminar con los pasivos remunerados, terminar con los PUTs

y que haya una convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual.

La respuesta dispara la necesidad de consultar a un especialista por lo que Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) consultó a Ramiro Castiñeira, economista y director de Econométrica,

El entrevistado explicó: "Primer punto es cómo Argentina dejó que se le imponga el cepo durante tanto tiempo. Venimos del primer cepo de Cristina que fue en 2011. Después tuvimos 2 o 3 años y moneda sin cepo durante Cambiemos y después volvió el peronismo y volvió el cepo otros 4 años.

Cómo Argentina dejó regalar su libertad económica a la política. Es perder la libertad económica que tiene el ciudadano que le otorga la constitución y que de repente un político en su momento le saco esa libertad y de hecho hasta votaron ideas políticas que cercioren libertades económicas.

El segundo punto, es importante que ahora se quiera recuperar lo que es nuestro, recuperar la libertad económica, punto no menor es que el cepo es un instrumento que usan dictaduras o regímenes totalitarios para que tengan una idea de donde se parte".

"Recuperar la libertad económica es condición necesaria para que se respete la Constitución y segundo que se le de libertad económica a los ciudadanos. Ahora, una vez pasada esa situación, imagínate que está todo armado, si liberas el cepo en diciembre del 2023 se hacía un efecto que podía llevarte el dólar hasta la estratósfera".

"Cuál era la situación en ese momento, un Banco Central quebrado sin reservas y una toneladas de pesos en el mercado buscando un dólar, en consecuencia abrirlo en ese momento se habría explotado en la mano una situación incontrolable y por eso en ese momento no se abrió, no porque no se quiera recuperar la libertad sino porque se está evitando, se buscó evitar el efecto de la puerta 12", explicó.

Banco Central

"En este semestre se buscó primero buscar reservas, el Banco Central pasó de menos 11 mil millones de dólares a 0. Segundo se cerraron todos los grifos de emisión monetaria, se puso en caja al gobierno nacional y también se puso en caja el déficit fiscal y por lo tanto ya no se emite para financiar al estado y tercero, ahora se empieza un escenario de mayores posibilidades pero que empieza a desarmarse el cepo.

Estamos más cerca pero el presidente está buscando que baje más todavía la inflación como para que la liberación del cepo no genere un impacto sobre los precios.

"Interpreté como que la tasa de evaluación y la tasa de inflación, la diferencia llega a cero, por lo tanto sería que todo converja en un 2%, no diría que se busca cero de inflación pero es una interpretación. Lo que entendí de ese tuit es que lo que busca es la diferencia que sea cero, por ejemplo la devaluación sigue a un ritmo de 2% mensual, que la inflación también baje a un ritmo del 2%, la diferencia por lo tanto es 0 y ese sería el objetivo que está buscando el gobierno para poder liberarlo.

-Lo que dijo es que si la inflación está en 1% el crawling peg pasaría al 1%.

-No quiero hablar de algo que no leí, leí el tuit que decía las tres condiciones y una era la cuestión del puts y la otra cuestión y esa que salió en los medios, lo otro que dice no lo leí pero vayamos a la cuestión conceptual que dijo, está buscando bajar más la inflación, este viernes se publica la inflación de junio que estaría entorno al 5% y la de julio advierto que ya se proyecta en 4%. En consecuencia la inflación sigue bajando y está muy lejos del 2% que busca el gobierno, evidentemente no se está tan lejos del objetivo como para poder continuar avanzando en la apertura del cepo. No tengan dudas que la inflación va a seguir bajando, se está cumpliendo las condiciones que está buscando el gobierno posiblemente en el marco de este segundo semestre. No tengo dudas de que habrá novedades. Es decir se avanzó en lo fiscal, en lo monetario, el segundo semestre es donde se empieza a avanzar en las liberaciones, en la eliminación de restricciones cambiarias. Se va a permitir avanzar a un escenario de liberación, es parte del esquema macroeconómico que el gobierno tiene a la cabeza.

"La primera fase fue equilibrio fiscal, la segunda fase es equilibrio monetario y no tengan duda que la tercera fase será la liberación del mercado cambiaría. Todos estamos desesperados con el objetivo que se cumpla después de haberle regalado a la política la libertad constitucional que todo argetino tenía y se la regaló a la política.

-La brecha que tiene entre bajar la inflación y las ventas a las pymes, bajando en el interanual el 21,9% ¿cómo va a solucionar eso?

-Argentina está colapsando en su nivel de actividad porque llegó con un nivel de inflación del 300%. El gobierno que se fue dejó la inflación al 300%, imaginemos a la inflación como cuando uno está manejando y hay niebla, hay un nivel de niebla en el que ya no es prudente manejar y lo único que uno tiene que hacer, es correrse de la ruta, poner balizas y esperar que afloje la niebla. El 300% de inflación paró el nivel de actividad económica porque recordamos lo que era en diciembre, nadie sabía si iba a ganar o perdía plata al vender porque no sabían cuál era el costo de reposición. Lo que vivió Argentina en esta recesión que dejó el "plan platita" que se transformó en el "plan bombita" que detonó el nivel de actividad y ahí es cuando vimos el frenazo, recién ahora se está despejando la inflación, pasamos de 25% mensual al 5% en consecuencia bajó la niebla y en consecuencia los que estaban al costado de la ruta sacan balizas y vuelven a la ruta.

"El nivel de actividad, según datos oficiales estaría tocando piso en marzo, abril y lo que es jubilaciones tocó piso en marzo, salarios privado toco piso en marzo, lo que son ingresos para AUH se duplicaron en principio de año, el único que no se recuperó es el salario público entonces eso te muestra que hay un ajuste sobre el salario que están haciendo todas las provincias, al margen de lo que esté haciendo el gobierno nacional que está haciendo el ajuste principalmente en los intereses de la leliq que se ahorró este año con la caída, con todo lo que se está desarmando con la emisión de leliq, el estado argentino se está ahorrando unos 8 puntos de intereses.

El mayor ajuste que se hace este año es desarmar la bicicleta financiera de las leliq", concluyó Castiñeira.