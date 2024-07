Desde el turismo celebran los cambios en la política aerocomercial

El Gobierno desregula el transporte aéreo, tal cual se había anunciado y avanza en decisiones que son fuertemente resistidas por el sindicalismo aerocomercial pero a la vez suma adhesiones en otros sectores, especialmente del turismo.

Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara de Turismo, analizó la decisión en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y destacó: "Si hay algo que este país ha padecido a lo largo de su historia es el exceso de regulaciones de todo tipo, que ha producido importantes demoras y dilaciones en lo que es la utilización de los recursos que un país puede aprovechar, con lo cual todo lo que sea desregulación siempre es bienvenido como línea conceptual", aunque aclaró: "después hay que trabajar inteligentemente, porque no se trata de decir desregulo y ya, también hemos tenido experiencia en esto y llevar adelante una desregulación que sirva para el sector, para de alguna manera promover y desarrollar las economías, no solamente nacionales sino regionales, locales".

Aldo Elías

El sector turismo tiene innumerables atractivos en el país, pero en muchos casos la carencia de infraestructura, como aeropuertos, es determinante de su falta de desarrollo. "Argentina tiene infinidades de lugares soñados, muchos de ellos tienen muy buena conectividad pero muchos otros no tienen ninguna conectividad, no solo conectividad aérea, sino falta de servicios, de internet, de ese funcionamiento indispensable que un turista del exterior requiere a la hora de animarse a decir 'voy a conocer tal destino o tal otro', que no son los característicos que promociona fuertemente nuestro país", opinó el empresario.

E tal sentido, añadió que "Entonces, hay que pensar el desarrollo de los aspectos macroeconómicos del país para que los inversores puedan sentirse tentados a invertir dentro de nuestro país, y si son locales tentados a seguir apostando por el desarrollo del país, con reglas de juego claras, ciertas, sin cambios de último momento, sin sorpresas, sin letra chica", y remarcó que "hay mucho para hacer, mucha infraestructura para desarrollar y de todo índole, no solo conectividad aérea, terrestre o férrea, sino también la conectividad de internet, telefonía, servicios que hoy el mundo considera esenciales".

aeropuerto

Claro que para que todo esto ocurra harán falta incentivos, y Elías estimó: "Tiene que haber incentivos para que en definitiva los inversores elijan jugarse por un país como el nuestro y no por el de al lado. Lamentablemente en una competencia a nivel mundial los planes ejecutivos funcionan, los incentivos existen y lo más concreto e importante y a la par de los incentivos es que podamos ser coherentes y respetables en los términos de la palabra dada, las propuestas formalizadas y lograr sostener en el tiempo lo que se plantea hoy, mañana o pasado como una alternativa de acción".

En este punto, dejó clara una diferencia. "Una cosa son los subsidios, de lo cual somos íntimos amigos, porque si hay algo que hace Argentina es subsidiar, y otra cosa son los incentivos. Cuál es la diferencia entre subsidio e incentivo, que el subsidio va y no vuelve, cubre un déficit que por algún motivo se está produciendo, el incentivo es 'pongo un x para obtener una z', entonces, acá es donde juegan todos, los bancos que dejan de prestarle la plata al Estado para empezar a prestársela a los privados, generando créditos que tengan una taza razonable, que tengan una duración en el tiempo razonable, acorde a lo que un negocio necesita, no acorde a una política económica".