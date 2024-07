Los beneficios del récord histórico de producción de Vaca Muerta de los últimos 200 meses

Por una mayor actividad en Vaca Muerta, la producción de petróleo en el país alcanzó durante mayo su nivel más alto de producción en los últimos 200 meses, con 3.365.742 m³ de crudo, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano,News, Raúl Olocco, ex secretario de Energía de la Nación, destacó: "Es un récord, sobre todo en el no convencional, y se debe a la actividad privada y la posibilidad futura que tiene Argentina si verdaderamente se cumple con lo que dice la Ley Bases, que es fundamental para el desarrollo del sector energético".

—¿El objetivo primario es que Vaca Muerta pueda darnos autoabastecimiento completo a Argentina tanto de petróleo como gas y después pensar en una eventual exportación?

—No, hay un cambio fundamental a partir de la Ley Bases. Utilizar la palabra de autoabastecimiento es como que nos hemos quedado en el siglo pasado, hoy en día los países están más cerca vía comunicaciones, vía internet, inteligencia artificial entonces, si de pronto necesita un barco cargado de petróleo y posiblemente a las 24 horas lo esté descargando, creo que hoy el concepto más importante de todo es lo que se llama seguridad energética en la Argentina.

—Habla de seguridad energética que puede proveer Vaca Muerta, ¿Qué porcentaje representa a nivel país?

— La producción de Vaca Muerta hoy representa casi un 60% de la producción nacional y la idea es que si las cosas se dan bien en el futuro, que pasemos de aproximadamente 400 mil barriles día a producir un millón o 1,2 millones barril día de acá al finalizar la década. Para eso se necesitan una serie de inversiones millonarias que son nuevos gasoductos, por ejemplo, en el sur de Mendoza, YPF ha tirado varios pozos de exploración con detalles bastante interesantes, como Mendoza tiene una infraestructura importante para el desarrollo de esa producción y hay que pensar que Vaca Muerta solamente está explotada aproximadamente un 12%, 13% del total, mire si tenemos futuro si se actúa con sensatez.

—Respecto al barril de petróleo, ¿no debería haber o no habrá una diferenciación respecto a lo que pagamos los argentinos de nafta o de gas?

—El recurso es nacional en tanto y cuanto se saque porque mientras no haya alguien que invierta y lo saque del fondo es difícil que nos sirva a todos los argentinos. Pensar que los recursos fósiles tiene fecha de caducidad, será en 2050 o 2060, pero el mundo está cambiando rápidamente en ese sentido entonces, una vez más podemos cometer el error por no fomentar los precios internacionales, por no alinearnos al mundo, mirar para abajo y decir miren lo que teníamos, creo que lo que no se hizo y hubiera sido interesante es haber creado con estas modificaciones algún fondo compensador como tienen los países del norte, para evitar las oscilaciones bruscas en el precio final de los combustibles, pero no se hizo.

—Hemos tenido un invierno anticipado, muy frío, que generó consecuencias en la producción y tenencia de gas, hubo faltante, ¿con esta producción de petróleo en el país más elevada se puede garantizar que vamos a transitar el resto del invierno con tranquilidad?

—Hay un protocolo que se usa de toda la vida en Argentina que es ir cortando por sector, lo único que no se puede cortar es el gas domiciliario porque después revertir esa situación hay que ir casa por casa, podemos no tener por muchos meses gas, eso está previsto y se ha hecho desgraciadamente con algunas consecuencias sobre todo en combustibles para taxis o gas por redes, pero estamos transitando los últimos días de frío intenso y teóricamente una de las plantas que inyecta más gas desde Vaca Muerta como Tratayén estaría en estos momentos liberándose para inyectar por lo menos de 3 a 4 millones de metros cúbicos día más de gas, es decir, todo indica que no, pero a veces depende del tiempo también.