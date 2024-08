Destacan las ventajas para le conomía que lograrían con la reforma del trabajo

La pretensión de una reforma de la legislación laboral ha sido transversal a varias gestiones, desde la flexibilización de Menem hasta el intento de Fernando de la Rúa, malograda por una propuesta del ministro de Trabajo,Alberto Flamarique, entre otros intentos.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó al presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Días Telli.

El dirigente empresario indicó: "Desde la unión industrial y de todos los sectores empresarios en general hace muchos años que manifestamos lo mismo, teníamos una ley arcaica y era absurdo enorgullecerse de una ley de principio de la década del 70. Imaginemos si la relaciones de familia se rigiera por una ley de 1970 y nosotros estuviésemos orgullosos. Un reglamento en donde no existía el divorcio, no existía el matrimonio igualitario. Hay cuestiones que tienen que aggiornarse".

Relaciones laborales del presente

"En las relaciones laborales hoy no hay forma de argumentar lo contrario, no son iguales a las de 1970, en ese sentido siempre abogamos por una modernización de legislación laboral que no implique de ninguna manera, que ni uno ni otros pierdan derechos adquiridos. Ya hay una reforma laboral en este sentido que es la de la Ley Bases".

"La legislación tienen cambios profundos al régimen de relaciones de trabajo y gran parte de lo que se discute hoy es cómo se reglamentan estos cambios porque a veces los cambios que salen en una ley sancionada en la legislatura son disposiciones o enunciados y le compete al Poder Ejecutivo reglamentar estos cambios para hacerlos operativos".

"Como primer punto, diría que los cambios que se han operado en base a la ley bases son positivos, van a generar mayor empleabilidad y bajo condiciones más reguladas de trabajo. Con la ley que teníamos a principio de año, la original ley de contrato de trabajo, existía permanentemente una situación de conflictos entre empleados y empleadores".

-Por arreglar las cosas que estuvieron tan mal hechas no hay riesgo que se vaya para el otro extremo.

-Me parece que es inconcebible volver a lo que eran las relaciones laborales de hace 120 años atrás. En Argentina los cambios operaron legalmente pero también culturalmente, y en estas modificaciones que estamos viendo, en ese sentido, qué prohíbe la ley bases hoy, prohíbe el bloqueo de las plantas, no impide el derecho a huelga.

"Sí impide que quienes estén plegándose a la huelga le prohíban entrar o salir al personal que no se está plegando a la huelga. He tenido experiencia en donde un sindicato bloquea una planta impidiéndole trabajar a otra gente de otro sindicato distinto, porque bloquean con medidas, de hecho el ingreso y salida de una planta. En eso se está limitando la libertad de combate que tenían los gremios.

Reducción de conflictos

-¿Qué aspectos debe tener la reforma laboral?

-Apoyamos este punto que dije, que ya no se permitan los bloqueos materiales de ingreso y salida a las plantas. También apoyamos el hecho que ya no se permita que por medios coercitivos se le impida trabajar a aquellos trabajadores que no quieren plegarse a una huelga. Eso está en la ley bases, no está todavía reglamentado pero lo apoyamos.

"Apoyamos la posibilidad que por convenios colectivos se permita implementar en otros gremios distintos de la UOCRA un sistema similar al de la UOCRA, un sistema que para la UOCRA funciona muy bien, hace muchos años, que elimina los conflictos y da mucha previsibilidad para ambas partes".

"La ley bases dice, si hay acuerdo entre los empleados y el empleador se puede implementar un sistema similar al de la UOCRA. El sistema de cese laboral. La ley dice, permito que se pongan de acuerdo entre el sector gremial laboral y entre los empleadores".

"Acá hay otro elemento que es muy bueno, el blanqueo laboral, es decir cuando hay una relación laboral que se viene arrastrando hace muchos años y que no está ni 0% ni 100% regular. Es un blanqueo que opera similar a lo que es el blanqueo de la moratoria de AFIP. Es decir, pueden blanquear al empleado, y es por esto que digo que los últimos 10 años aumentaron los monotributistas, no los empleados en relación de dependencia, sabemos que hay mucha relación de dependencia simulada con un monotributo, que dice la ley, de acá para adelante lo blanqueas a ese empleo, no tenes que pagar multas, pero tenes que tener la relación en forma regular. Eso es en beneficio de todas las partes".

Intenso debate legislativo

-Sobre el RIGI en Mendoza y el tratamiento que da el senado para instalar a Malargüe como distrito minero ¿Cuál es la posición de la UIM?

-Tema adhesión al RIGI, sumamente de acuerdo, cualquier otra opción en contrario nos parecería absurda, sí está pendiente que la Legislatura de Mendoza en igual término adhiera al blanqueo y moratoria que vienen de la mano de ley bases. Cornejo anunció el jueves pasado que iba a mandar un proyecto a la Legislatura, nosotros lo estamos esperando. Es fundamental porque si Mendoza no adhiere, no hay blanqueo posible en Mendoza y si no hay blanqueo perdemos muchas inversiones chiquitas, las del RIGI son inversiones de 200 millones de dólares o más. Todas las otras inversiones que pueden ser de 100 mil dólares, 3 millones de dólares probablemente vengan de la mano del blanqueo, por lo cual es importante que Mendoza adhiera rápido.