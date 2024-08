"La economía está mejor que hace unos meses, pero los salarios no"

Los analistas y consultores económicos argentinos son profesionales que pueden dar cátedra de actualización, comprensión y estudio. En la actualidad, muchos de ellos trabajan en gráficos y modelos de ensayo acerca de la suba o baja del dólar, y el comportamiento del mercado. Un ejemplo de ello es la proyección de un salto del tipo de cambio de un 32,5% para fines de este 2024.

Andrés Borenstein es economista, y jefe de la consultora Econviews. En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7), el profesional habló acerca del salto del dólar, la inflación, y un cepo que se avizora en el mediano plazo.

"No hay certezas en la economía. Entiendo que los gobiernos tienen la obligación de empujar las expectativas, pero al mismo tiempo hay algo de recuperación. No será en V, como decía Milei, pero el piso del nivel de acrtividad se tocó entre marzo y abril", explicó al principio de la charla.

Sebastián Borenstein, economista y jefe de Econviews

"Hay algunos sectores que se levantaron más rápido, y otros que todavía no levantaron, pero podríamos decir que, como un todo, la economía está mejor que algunos meses. Lo que no está en V es la analogía que utilizó el presidente, porque los salarios siguen estando bajos, aunque recuperaron algo del piso que tenían hace unos meses", detalla Borenstein.

En este sentido, el economista asegura que el crédito está 'haciendo lo suyo': "Los sectores más beneficiados, hasta ahora, son los vendedores de autos y motos, y también los electrodomésticos", suma.

Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias, hay algo que sigue cayendo. "El empleo no está bien. Tal vez cae menos que hace unos meses, pero hay sectores que están más afectados.

El atraso cambiario, por ejemplo, que el gobierno insiste en negar, pero existe. Para dar un ejemplo, este año hay menos turismo receptivo: antes los chilenos iban a comprar a Mendoza, y hoy son los mendocinos los que van a comprar a Chile".

Los sectores más beneficiados son los vendedores de autos, motos, y electrodomésticos" (Sebastián Borenstein)

Borenstein trae a colación, ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, un ejemplo extranjero: "Cuando en Estados Unidos la inflación llegó a casi un 10%, que ahora bajó al 2,9%, todo el mundo no le creía al sistema estadístico. Y algo de razón tenían, porque la canasta del ciudadano es de un 5%, por poner un ejemplo, pero la inflación es más alta.

Si me preguntan por el nivel de actividad, yo diría que el mes de julio está por encima de abril o marzo. Seguramente el gobierno tenga la expectativa de que esté más arriba. Pero la vida de cada uno es única, y a eso le sumamos una dosis de drama".

Atraso cambiario: ¿existe o no?

Andrés Borenstein asegura que el pueblo argentino ha pasado por etapas peores a la actual. "Hemos estado peor con Massa, con Cristina en el final de la convertibilidad. No quiero decir que venga una hecatombe por delante, pero sí hay sectores a los que les cuesta este tipo de cambio.

Yo entiendo que el Gobierno no quiera abrir el cepo, porque tiene miedo de que cuando lo abra el tipo de cambio se corrija un poco, y eso genere un poco más de inflación", explica.

"El empleo no está bien. Tal vez cae menos que hace unos meses, pero hay sectores que están más afectados" (Sebastián Borenstein)

¿Esto quiere decir que si se abre el cepo, al otro día el dólar subiría a, por ejemplo, tres mil pesos? "No lo veo así", contesta el economista. "Hoy, el dólar del mercado vale hoy unos 1.300 pesos. Muchos argentinos compran y venden a 1.300, por lo que esa es la referencia que tenemos hoy. ¿Es una referencia perfecta? No, porque el dólar blend de los exportadores puede no ser de 1.300, puede ser de hasta unos 1.500.

Hoy estamos en una Argentina con superávit fiscal, una Argentina que está haciendo un montón de reformas, todos los días nos enteramos de algo positivo, como que hoy ya no te van a retener el IVA cuando vendas con tarjeta", detalla Borenstein.