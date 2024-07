Argentina en busca de concordia política e inversiones necesarias

Durante el reciente viaje a los Estados Unidos del presidente Javier Milei, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, trascendió que otros objetivos estaba el de atraer inversiones, sin embargo parece que esa parte de la misión no es tan fácil de concretar.

Círculo Político estableció contacto con el analista político Eduardo Reina quien no está tan seguro que algo así se vaya a lograr.

El especialista señaló : "No tengo certeza de que haya convencido a nadie todavía, me parece que hay un grupo de gente que reside como millonarios, que hay una encuesta que habla de 120, 130 mil millonarios en el mundo que van diciendo dónde vana poner su dinero, mucho dinero, grandes inversiones. Ahora, nadie va a poner un dinero en un lugar donde hay desorden, donde no hay leyes, donde no hay seguridad jurídica.

"Me parece muy bien que el presidente vaya, exponga pero después, ustedes pueden tener la misma posibilidad que yo de poder hablar con empresarios del exterior, que me consultan qué hacer en algunos casos o cuál sería mi opinión y ellos dicen ¿yo si llevo el dinero lo puedo traer libremente?".

"Este es un gobierno libertario donde dijo todo va a ir flotando en función de la libertad, pero hoy empezó otra vez el control sobre el precio del dólar porque el Banco Central para bajar el dólar empezó a vender reservas, pero nos liberan la prepaga, que la pagamos todos que no somos casta, lo tienen atrincherados a los jubilados, que tampoco son casta y la clase media que se puso ahorrar un dolarito, porque este país no le dio seguridad en años, hoy lo que pretende el ministro es que la clase media venda el dolarito para seguir viviendo porque le quiere sacar los pesos.

-¿La puesta en marcha del Consejo de Mayo puede organizar un poco la cosa y que desde el exterior nos verán de otra manera?

-El pacto de mayo es una gran expresión de deseo, eso se debe instrumentar. Los gobernadores en este momento están pensando 'ya tenés tu pacto, ya tenés tu ley, empezá a trabajar' y dando posibilidades de que podamos desarrollarnos.

"Soy defensor del federalismo porque recorro el país y veo las diferencias que hay entre alguien que viven en Capital y Gran Buenos Aires con alguien del interior".

En el interior hay muchas menos posibilidades que en la capital y necesita un poco más de apoyo y decididamente el gobierno ha dicho si necesitan plata empiecen a circular con los privados y para que venga un privado tenemos que solucionar lo que hablamos previamente.

En tu provincia el gobernador va a querer hablar con privados y le harán las mismas preguntas, qué seguridad jurídica tengo, qué me podés dar, ¿el RIGI funciona o no?, hay provincias que rápidamente las legislaturas aprobaron el RIGI para que se pueda utilizar, porque son las provincias petroleras que están detrás del oro negro, del petróleo o del gas que en este momento no se puede esperar 20 años para tener gas o petróleo, porque por ahí dentro de 20 años no vamos a necesitar tanto gas ni petróleo, el petróleo y el gas está hoy y se ha perdido un tiempo maravilloso en poder explorarlo.

En Mendoza hay un foco muy interesante de energía que hay que empezar a moverlo y para todo eso necesitamos inversiones, para eso está el RIGI, hay que reglamentarlo como corresponde y que el tipo que va a venir a poner dinero en minería, en petróleo u otra inversión grande sepa dónde la va a poner y cómo la va a poder retirar", aclaró.

-Por qué Milei tiene tantas dificultades para negociar

-No sé la interpretación que le podemos dar porque no estoy cerca del presidente pero lo que hablo hay un grupo muy chiquito de la presidencia que quiere manejar todos los resortes de los ministerios, inclusive hasta las comunicaciones, por eso las comunicaciones a veces son malas, ineficientes y escasas porque no dejan plena libertad a cada funcionario para que puedan expresarse.

Argentina hoy más allá del pacto de mayo tiene un problema serio, vamos a tener un verano sin energía entonces, viene una empresa tecnológica y dirá qué requerimientos tengo de conectividad en el país y ahí no hay respuestas, qué seguridad y certeza tengo de energía eléctrica, bueno, se prevé que este año en el verano habrá problemas con la energía, tenemos que empezar a hablar y racionalizar que estamos en un país con problemas,

Esto no es mágico el pacto de mayo, es una reunión de buena voluntad de mucha gente que puso diez puntos, que todos estamos de acuerdo como mínimo que son los puntos para sentarnos en una mesa y gracias a Dios que se incluyó la educación porque si no hubiera habido educación no hay futuro.

A partir de ese pacto de mayo que tiene que transitar todavía un camino, en línea paralela el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para hacer gobernabilidad, sacar un poco de la recesión al ciudadano argentino y tratar de darle un poco de recurso a los gobernadores, no regalarles la plata como hacían antes con DNU por amistad,

Simplemente tratando de auxiliarlos porque tampoco una provincia se puede dar vuelta de un día para otro, necesitas emprendedores, necesitas formarlos, explicarles, ver cuáles son las reales necesidades de cada provincia y tratar de formar gente que te sirva para que vos el día de mañana tu provincia sea lo más autosuficiente posible del gobierno nacional", definió el entrevistado.