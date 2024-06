Carlos Melconian advirtió que el tipo de cambio "está al límite"

El economista Carlos Melconian expresó críticas a la gestión de Javier Milei y advirtió que el tipo de cambio "está al límite".

"Está ahí, en el límite, donde en la foto no tenes riesgo. Si en la película no se derrumba la tasa de inflación, y vos querés seguir al 2% mensual, tenés un problema. Vamos a distinguir foto de película", explicó Merconian.

El economista remarca la importancia de diferenciar entre la situación económica actual y las perspectivas futuras, destacando que la inflación sigue siendo una amenaza latente.

"No hay necesidad de este sobreajuste"

Melconian se mostró crítico con la percepción del Gobierno sobre sus políticas fiscales: "Se vendía a la ley (Bases) como que era un pacto de régimen, pero el verdadero cambio de régimen que ellos tienen es eliminar el déficit fiscal. Ni siquiera hay necesidad de este sobreajuste".

El expresidente del Banco de la Nación y referente económico de Patricia Bullrich en su rol de candidata a presidenta, enfatizó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal como una forma de evitar problemas con el tipo de cambio a largo plazo.

"Vos no podés perder ese equilibrio fiscal. Eso ayuda históricamente a no tener problemas con el tipo de cambio, pero si la inflación no la bajás al final te metes en un problema", advirtió el economista.

Según Melconian, la estabilidad económica dependerá de varios factores, incluyendo el superávit de comercio, los precios internacionales y la eliminación de restricciones como el cepo y el Impuesto PAIS. "Va a depender mucho más de todo eso y mucho menos de la competencia de monedas, de la eliminación de los pasivos del Banco Central y todo el relato", señaló.

Respecto a la inflación, el economista cuestionó las dificultades del equipo económico para reducirla significativamente: "Vos te podés cuidar y podés correr, llega un momento que el flotador es difícil bajarlo, tenés que ir a cuestiones de cirugía. ¿Cuál es el flotador? ¿4% mensual? Es la primera vez desde que está este Gobierno que la cantidad de dinero es mayor que la inflación".

Habría que esperar respuesta a las críticas del economista por parte del presidente Javier Milei, quien lo ha cruzado duramente en varios encuentros con empresarios en los últimos meses, incluso burlándose de la forma en que habla Melconian.

Inflación reprimida

El último relevamiento de precios de los alimentos, proporcionados por la consultora Labour Capital and Growth (LCG), indica un incremento mensual del 4,8% en la segunda semana de junio. Asimismo, se registró una suba del 1,5% en comparación con la semana anterior. Estos incrementos, junto con las subas de tarifas de servicios públicos, dificultan la posibilidad de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre por debajo del 4,2% al final del mes y mantenga la tendencia a la baja.

Aunque el equipo económico del Gobierno aspira a un piso de inflación del 2% mensual, Melconian reconoce que esto será difícil de alcanzar por el retraso de los precios de los servicios públicos, que genera una inflación reprimida.

Con información de NA