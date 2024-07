Una ciudad argentina le pide a Messi que cumpla con su promesa

Nos tenemos que remontar al año 2017. Allí, durante una entrevista que brindó con la señal TyC Sports, Lionel Messi prometió visitar la ciudad de San Nicolás si lograba ganar un Mundial. Ahora, y tras el triunfo en Qatar 2022, la ciudad se prepara para recibir al campeón del mundo con los brazos abiertos y con una invitación formal que se hizo viral.

Aunque en Rusia 2018 Messi y la Selección argentina tuvieron que regresar a casa rápidamente, en Qatar lograron alcanzar la gloria. Casi dos años después de aquel hito, la Municipalidad de San Nicolás publicó un emotivo video en sus redes sociales, extendiendo una invitación oficial al astro argentino.

#Conmovedor ❤ | San Nicolás espera a #Messi



Con un video recordando la promesa del 10 de visitar a la Virgen, la ciudad le abre las puertas a una posible visita



"Te esperamos Leo. Cuando puedas y como vos quieras"

"Hola Leo, estoy acá, a 60 kilómetros de tu casa. Nunca me animé a hablarte, hasta que un día vos hablaste de mí". La narración continúa destacando cómo la promesa de Messi impactó en la ciudad: "Cuando te escuché prometer ante el mundo que si salíamos campeones venías hasta acá, no me pude contener: mi vida cambió. Desde ese día te veo en todos lados tratando de pasar desapercibido".

El video también menciona los esfuerzos de la ciudad para estar a la altura de la visita de Messi: "En ese momento empecé a prepararme: construí un estadio para que te sientas como en casa, acomodé el jardín para mostrar mis mejores vistas y, por las dudas, todos los días me visto con lo mejor que tengo".

La locutora expresa la constante esperanza de la ciudad: "Tengo que confesarte que cada domingo salgo a buscarte entre la multitud porque la fe no la pierdo y me sigo preparando para que cuando llegues sientas que realmente te estaba esperando como nunca esperé a nadie en mi vida".

El cierre del video, que muestra varios puntos turísticos como el Estadio Único y la catedral de San Nicolás, deja la pelota en manos de Messi: "Te esperamos Leo. Cuando puedas y como vos quieras".

La ciudad mantiene viva la ilusión de recibir al capitán de la Selección , con la esperanza de que algún día cumpla su promesa y visite San Nicolás, que ya está lista para darle la bienvenida. Hay que recordar que en 2023 surgió el rumor que estaba allí, pero lamentablemente se trató de una confusión.