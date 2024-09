¿Por qué el Monumental no estaba lleno durante el partido Argentina-Chile?

El partido entre Argentina y Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se jugó en la noche de este jueves con una particularidad: sin público en las dos cabeceras bajas del Estadio Monumental, debido a una sanción impuesta por la FIFA para el actual campeón del mundo.

La FIFA le aplicó una sanción a la Selección argentina que se cumplió en el duelo frente a Chile, por la séptima fecha de las Eliminatorias. La misma aplicó una reducción de 25% del aforo del estadio, lo cual representa unas 20.000 ubicaciones menos de lo normal.

¿Los motivos de la sanción? Fue por los cantos discriminatorios que se realizaron en partidos previos de la Selección argentina, frente a Ecuador y Uruguay.

La reducción de la capacidad se ve reflejada en la clausura de las cabeceras Sívori Baja y Centenario Baja, que no tendrán público para este partido.

Pero además, también se vieron claros en otras partes importantes del estadio, que se explicaron por dos razones: la ausencia de Leo Messi y los impactantes precios de las entradas.

El día anterior al partido, el diario La Nación explicaba: "Todo indica que el campeón del mundo y de América no agotará las entradas esta vez. A pesar de la fiebre albiceleste por la obtención de la Copa América, el Monumental no lucirá colmado en el primer partido de la selección tras su consagración en Estados Unidos. Sin la presencia de Lionel Messi, el futbolista más taquillero del planeta, con las populares clausuradas y precios imposibles de pagar para la mayoría de los hinchas argentinos, el encuentro con Chile no tendrá el marco que muchos esperaban".

Los precios oficiales eran los siguientes:

Los valores, que despertaron quejas y bronca en las redes sociales, ascendían en las webs certificadas por AFA a los siguientes: Centenario Media, Sívori Media y San Martín Alta a $113.400; San Martín Baja a $210.000, y la Media a $220.500. La Centenario Alta, en tanto, será exclusiva para los hinchas chilenos, a $183.750 la entrada.

Con información de Sporting News, La Nación y TyC Sport