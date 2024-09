Boca vs. Talleres por Copa Argentina 2024: día, hora y TV

Boca Juniors y Talleres de Córdoba se verán las caras este sábado, encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2024. Ambos equipos sufrieron bajas por lesiones y convocatorias a la fecha FIFA.

¿Cuándo y dónde juegan Boca vs. Talleres?

El encuentro está pactado para este sábado 7 de septiembre desde las 20.00 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

¿Por dónde se puede ver el partido entre Boca y Talleres?

TyC Sports, señal que tiene los derechos de la Copa Argentina, será la encargada de televisar el encuentro en vivo y en directo hacia todo el país.

¿Quién será el árbitro del duelo entre Boca y Talleres?

Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia, árbitro que en la previa no cayó bien en Boca, debido a su actuación en uno de los Superclásicos del 2023.

Tus colores renuevan la suerte 💙🤍 pic.twitter.com/sghABuYdKb — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) September 5, 2024

¿Cómo sigue la Copa Argentina?

El ganador de este partido, pasará a los cuartos de final donde ya espera Gimnasia y Esgrima La Plata, que en octavos eliminó a Barracas Central.

Los otros duelos de cuartos de final ya están confirmados: Vélez vs. Independiente; Talleres de Remedios de Escalada vs. Huracán y Central Córdoba vs. Temperley.