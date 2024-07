Le secaron el sudor a Chiqui Tapia y estallaron las redes

En las últimas horas, un video que muestra a una persona de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) secando con una toalla al presidente del fútbol argentino, Claudio Chiqui Tapia, durante el partido entre Argentina y Canadá por las semifinales de la Copa América 2024, se ha vuelto viral en las redes sociales.

El personaje detrás del paño es Luciano Nakis, presidente del club Armenio y prosecretario de AFA. La secuencia no tiene desperdicio y ha generado todo tipo de reacciones.

Chiqui Tapia, tiene su propio "secador de sudor" 🫣



pic.twitter.com/jg9zwZBF3q — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) July 10, 2024

En el video, se puede apreciar cómo Nakis (hijo del conocido ex dirigente Noray Nakis) seca los costados del rostro y la nuca de Tapia, manteniendo la toalla en contacto durante varios segundos.

La escena ha provocado una ola de comentarios y memes en internet, muchos de los cuales cuestionan la peculiar situación. "El presidente estuvo con fiebre todo el día y le había bajado la presión. Eran paños fríos con hielo", explicó Luciano Nakis en una entrevista con TN, aclarando el contexto del incidente.

El propio Tapia utilizó sus redes sociales para explicar la situación. En su cuenta de X (antes Twitter), afirmó: "Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha". Con estas palabras, Tapia intentó poner fin a las especulaciones y destacar el apoyo recibido en un momento complicado para su salud.

A pesar de las explicaciones, las críticas no se hicieron esperar. Figuras mediáticas, influencers y twitteros, como Horacio Cabak, se sumaron a la ola de comentarios negativos, cuestionando la necesidad y la forma en que se brindó la asistencia a Tapia. La situación reflejó, una vez más, cómo cualquier detalle en torno a la AFA y sus dirigentes puede convertirse rápidamente en tema de debate y controversia pública.