La emoción del Flaco Di María es la de la Patria futbolera

"Hoy Leo dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos es un orgullo", expresó casi al borde de las lágrimas, Angel Di María luego de la victoria de la Scaloneta ante Canadá.

El rosarino que luego de la final anunciaría su vínculo con Rosario Central manifestó tras el encuentro: "Solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó y últimamente me empezó a tocar. Estoy agradecido a mi familia y los que estuvieron siempre. Y a esta camada, esta camada me dio todo".

"Ojalá poder terminar de la mejor manera con esta camiseta pero creo que, pase lo que pase, me puedo ir por la puerta grande. Hice todo para irme así. Entregué todo como hoy y cada partido", dijo re emocionado.

🇦🇷 "Le agradezco a la vida esta generación que vino, gracias a ella pude lograr todo lo que logré" 🗣️ Ángel Di María se despedirá de la Selección con una nueva final y esto dijo luego del partido #ArgentinaXTelefe pic.twitter.com/XNdlilc5oh — telefe (@telefe) July 10, 2024

El fideo tuvo un partidazo que generó elogios de Lionel Scaloni. Y motivó que el entrenador se expresara en torno al posible retiro del jugador tras el encuentro del domingo.

"Soy partidario de esperar y que siga jugando, no retirarlo antes. Si no empiezan las lágrimas con la familia, los compañeros y los hinchas. Hay que dejarlo jugar. Después vemos si lo convencemos o no. Tiene que estar acá y disfrutar del momento", dijo el padre de la Scaloneta.

"No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores, todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane, me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más" fue lo que posteó Di María en su cuenta de Instagram.

"A Di María me lo resistían. Acordate que contra Uruguay todos querían que ponga a otros jugadores en ese puesto. Y yo le dije al pibe "yo muero con vos". Diego ❤️ pic.twitter.com/lY7wOSPYhx — Gabriela Pepe ⭐️⭐️⭐️ (@gabyspepe) July 10, 2024

Lo cierto es que Di María y la selección argentina quedaron en las puertas del cuarto título de forma consecutiva luego de los que fueron los logros en Copa América 2021, Finalissima 2022 y Copa del Mundo Qatar 2022. En los anteriores partidos definitorios, Scaloni no solo apostó por la titularidad del Fideo sino que además recibió una devolución de gentilezas: convirtió en los duelos ante Brasil, Italia y Francia. El domingo es fija para estar desde el arranque antes del último adiós.