La boxeadora italiana de la pelea de la discordia será premiada como "campeona olímpica"

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) tomó una controvertida decisión al premiar a la boxeadora italiana Angela Carini como "campeona olímpica" tras su pelea con Imane Khelif, la cual perdió a los 46 segundos del primer asalto. Esta decisión generó una ola de críticas y un debate ferviente en el mundo del deporte y la política.

El informe de la IBA detalla que Carini recibirá una recompensa económica de 100.000 dólares, distribuida de la siguiente manera: 50.000 dólares para la atleta, 25.000 dólares para su Federación Nacional y 25.000 dólares para su entrenador. Este gesto busca apoyar a la boxeadora que abandonó el cuadrilátero alegando que su vida corría peligro.

El presidente de la IBA, Umar Kremlev, defendió la decisión afirmando: "No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Sólo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el ring por el bien de la seguridad".

Reacciones y polémica

La acción de la IBA abrióuna "brecha" de opiniones, con críticas provenientes no solo de deportistas sino también de figuras políticas. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para discutir el caso y abordar las normas de equidad en las competiciones deportivas. "Durante la reunión (con Bach), también se abordó el caso de la atleta Imane Khelif y la cuestión de las normas para garantizar la equidad en las competiciones deportivas", indicó la oficina de Meloni.

La controversia en torno a la decisión de la IBA de premiar a Angela Carini destaca la complejidad y las emociones que envuelven al deporte de alto rendimiento. Mientras algunos aplauden la medida como una muestra de apoyo y protección a los atletas, otros la ven como una concesión indebida que podría sentar un precedente peligroso.

Lo cierto es que este episodio puso nuevamente en el centro del debate la seguridad y la equidad en el boxeo femenino, un tema que seguirá generando discusiones en los próximos meses.