La Locomotora Oliveras bancó a la argelina Khelif

La boxeadora Alejandra Oliveras afirmó estar en contra de los cuestionamientos que se generaron contra la argelina Imane Khelif, la pugilista que venció a la italiana Ángela Carini a los 46 segundos del combate, durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante el día, incluso el presidente Javier Milei, se refirió a la polémica mundial: la deportista africana recibió muchos cuestionamientos porque falló una prueba de género en 2023 debido a sus elevados niveles de testosterona por hiperandrogenismo.

"Locomotora":

Por las declaraciones de Alejandra Oliveras sobre la pelea de Angela Carini contra Imane Khelif en #Paris2024 pic.twitter.com/s0kwspVlRj — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 1, 2024

"Yo vi la pelea, le dio una piñita de mierda. Una piña grande es cuando vos caes al piso y no te despertás más, como la que yo le di a Jackie Nava. ¡Eso es una piña! Caes noqueado.

"Si es cagona, no sé para que se sube al ring, si no vas a recibir piñas"

Durante la entrevista con Jorge Rial en su programa Argenzuela por C5N, la jujeña expuso su sorpresa por las críticas sobre Khelif: "Le dio una piña, que sólo le sacudió la cabeza, o sea que no cayó, no le infló un ojo, no le abrió un tajo, y va a decir que es mezcla de extraterrestre, Popeye y mujer, ¡estamos todos locos!".